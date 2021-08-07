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國內疫苗供應吃緊　立法院法制局報告「國產疫苗可緩解」

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內疫苗供應吃緊，台灣民眾黨立委賴香伶日前示警，政府的疫苗採購進度出現嚴重問題，台灣8、9月恐面臨疫苗荒。立法院法制局8月發布最新報告建議，國產疫苗可以緩解疫苗不足的現況，但主管機關應廣為宣導國產疫苗的安全性，以強化民眾施打意願，並消除施打疑慮。

立法院法制局8月發布「新冠肺炎疫苗開放混打問題研析」報告指出，衛生福利部7月25日會議同意開放AZ疫苗混打mRNA疫苗，目前尚未確定實施期程，一旦上路將優先開放給第一至第三類對象、已接種第一劑疫苗8週以上的目標族群。

法制局分析，衛福部日前通過國產高端疫苗的「緊急使用授權」（EUA），並將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫，但有部分立委呼籲，衛福部應說明是否在已確認監管情形下通過混打，以釐清混打風險發生時政府的相關責任。

法制局直指，現在最重要目標無疑是儘速施打疫苗，取得群體免疫來控制疫情，但台灣疫苗採購不如預期，政府對於疫苗供應期程與規劃仍不夠清楚，致民眾對於政府疫苗接種時程仍感困惑不明，宜予改進。

此外，法制局也提出兩點建議，呼籲主管機關宜廣為宣導國產疫苗安全性以強化民眾施打意願，並消除施打疑慮，因為維持疫苗供應的方法是自行生產，國產疫苗可緩解疫苗不足的現況。

法制局建議，由於開放混打對疫苗計算上將是一大考驗，且現有預約登記平台也無此選項，設計上相對複雜，因此還需討論和盤點，才能做出決議，此外，疫苗預約施打系統仍有諸多問題尚待解決，由於現行預約系統時關時開規則未定，有人預約已久卻苦等不到通知簡訊，有人想修改疫苗選項卻被鎖住，未來均應配合疫苗數量及民眾意願適時檢討修正，以加速接種速度。

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