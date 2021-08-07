台鐵首推「EMU900立體一卡通」　8／9起線上開賣！刷卡車燈還會亮

▲EMU900一卡通8/9開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局新購入EMU900型通勤電聯車，目前已上線營運，台鐵局表示，將推出「立體火車一卡通感應票卡」，8月9日起在臺鐵夢工場網路商店首次獨家發售，首批限量900組，每組售價新臺幣450元。

台鐵局表示，本次首度與一卡通公司合作，打造「立體火車感應票卡」，使用票卡感應刷卡或儲值時，車頭LED燈還會亮燈，整體造型相當精緻。

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台鐵局表示，該款商品將於8月9日起在臺鐵夢工場網路商店獨家販售，首批限量900組，若加購EMU900指定周邊商品最高可享74折優惠，發售時間至8月31日為止，每組售價新臺幣450元，每筆訂單限購2組。

▲▼EMU900一卡通首批限量900個。（圖／台鐵）

臺鐵夢工場網路商店活動資訊如下：

活動期間：110年8月9日至8月31日止。

活動內容：

1.EMU900型立體造型一卡通首批限量900組，每組售價新臺幣450元，每筆訂單限購2組。

2.加價購：活動期間購買EMU900型立體造型一卡通，即可以優惠價格購買EMU900系列指定商品：造型毛巾、筆袋、領帶夾套組、隨身碟64G、口罩套、領帶、T恤、微型積木、背心、造型水、立體拼木。加購商品每筆訂單每項限加購6個(售完為止)。

3.滿千免運：活動期間單筆訂單滿金額滿1,000元，即可享有免運費(原免運門檻為消費金額2,500元)。

臺鐵夢工場網路商店網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop

網購客服專線:(02)2456-0522(週一至週五，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30)