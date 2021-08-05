異物搓護理師肩膀！他囂張嗆「自以為漂亮」再譏：妳是來服務的

▲張男被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名張姓男子日前在台北某醫院等候看診時，因流程心生不滿，竟然拿異物搓楊姓護理師肩膀，同時還以難聽的言語辱罵對方，誇張的行徑讓楊女氣得報警。對此，台北地院審理後，依法判張男拘役40日，得易科罰金。

判決指出，張男日前在某間醫院門診室外等候醫生診療，但他卻因醫療流程有疑慮，因此心生不滿，明知當時楊女為醫院的醫事人員，正在執行醫療業務，竟還基於公然侮辱之犯意，持異物搓楊女肩膀1次，同時還開口辱罵對方，「大摳呆、妳自己認為自己很漂亮、妳只是醫院的小員工只是來服務民眾。」等足以貶損楊女人格、社會評價之言論。

張男誇張的行徑讓楊女感到受辱，因此選擇提告，而張男被告之後於偵查中對於犯行坦承不諱，且又有楊女指述、在場護理師之證述、現場監視器錄影、畫面截圖等足以佐證，因此其犯行堪以認定。對此，法官認為，張男到醫院就診，遇到事情卻不思考以冷靜方式面對處理，卻對楊女進行不堪言詞謾罵，導致對方人格名譽受損，除了無濟於看診順序之解決，反而還衍生更多問題。

法官念及，張男犯案後坦承犯行，審酌其智識程度、免持之經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、對方無意再與其調解等諸多情狀後，依犯公然侮辱罪判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。