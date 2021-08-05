嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

▲小桃被判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pexels）

記者林昱萱／台北報導

一名女子「小花」（化名）跟女子「小桃」是朋友關係，而她也答應成為對方婚禮的伴娘，但小花之後因故得知，小桃的新郎有異狀，因此基於好意告知對方。未料，小桃卻因此惱羞成怒，出言痛罵甚至污辱小花。對此，士林地院審理後，依法判小桃拘役40日。

小花與小桃本來是關係良好的朋友，而她也受邀並允諾擔任對方婚禮的伴娘，但之後小花從別的管道得知，小桃的結婚對象疑似對於職業有所隱瞞，因此擔心好友受人欺騙，好意告知對方真相，想到小桃得知後卻惱羞成怒，在LINE、臉書的社群內辱罵小花「好噁心」、「綠茶婊」、「那個神經病」、「小花跟我說她男友很軟，只有3分鐘，而且長得很醜」等言詞辱罵對方。

更誇張的是，小桃之後還到臉書上散布不實言論，張貼以下內容「XXX(小桃之未婚夫)跟小花上床」、「小花跟XXX上床好有趣欸」。小桃以諸多涉及私德而與公共利益無關事項之不實言論，公然污辱小花，針對此事，法官認為，小桃濫用言論自由權，使小花的人格、社會評價遭受貶抑，所為實屬不該。

法官念及，小桃犯案後坦承犯行，考量其犯罪動機、目的、手段、影響名譽之程度、迄今尚未與對方達成和解、也未取得原諒、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯散布文字誹謗罪，判處她拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。