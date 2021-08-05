印度神童6月「點名大陸」！神準又料中：Delta今攻破大陸大半省市

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者鄭思楠／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）至今已五度成功預言全球的疫情與天災等動盪，他今年6月點名大陸，稱「中國大陸現在並不安全」。沒想到，從7月開始，Delta就從南京攻進大陸的嚴密防控，短短兩三週，疫情已經擴散在大陸大部分的省份，連已經零確診1年的湖北武漢，也驚傳本土案例，已經開始全民普篩。

大陸從7月開始，本土疫情就開始多點爆發！因Delta病毒株的超強傳染力，在南京爆發後迅速擴散多個省分，北至大連和北京，南至珠海和中山，西至成都出現相關病例，其中江蘇揚州棋牌室、湖南張家界「魅力湘西演出」都受高度關注。

目前，大陸各地因此紛紛按下「暫停鍵」。據《澎湃新聞》指出，出於疫情防控考慮，大陸多地近期密集取消、延期了一批體育賽事、活動，主要包括原訂8月4至6日、8月20至22日分別在遼寧省盤錦市和大連市舉辦的田徑聯賽全部延期舉辦；青島國際帆船周、青島國際海洋節也將延期。

日前爆出「旅遊傳播鏈」的河南省張家界市則於3日上午宣布，即日起，目前還在張家界境內的居民、遊客等所有人員均不得離開張家界，並應積極配合做好疫情防控工作。

目前疫情嚴峻的江蘇省揚州市則已宣布，8月3日零時起，對主城區所有小區實施封閉管理，並繼續實施主城區進出通道嚴格管控、與外省市接壤道路設置卡點等措施；南京市江寧區也公告，全區各類商場、批發市場8月3日起暫停營業。

為因應疫情可能出現變化，江蘇多個尚未出現本土疫情的地級市，包括蘇州、無錫、泰州、徐州、鹽城、連雲港等，近日也陸續展開全員核酸檢測的「實戰應急演練」。

此外，湖北省武漢市3日新增9例確診及3例無症狀感染，官方已緊急於3日下午展開「全員核酸檢測」，力爭3天內完成。即日起，市內各級學校及民辦教育培訓機構所有線下教育教學及聚集性活動全部暫停。

▲Delta攻破大陸各省。（圖／CFP）

而疫情源頭南京，官方也證實了最早發病時間是在7月中。 江蘇省衛健委副主任周明浩在記者會上證實，「規模最大的一起聚集性事件，共涉及33名續發病例，共傳播5代涉及9個家庭，從發病時間看，發病時間為7月13日。」

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒4日在記者會上通報，截至8月4日上午9時，大陸有17個省份報告現有本土確診病例或無症狀感染者，現有中高風險地區144個，中高風險地區數量為疫情常態化防控以來最多。

此前，阿南德7月19日曾發布新影片預言稱，未來幾個月全球將會面臨「第三波疫情」，但這還只是冰山一角，情況最慘重的時期將落在明年4月。

4大關鍵時間點

2021年7月中（火星土星-對分相）：世界面臨戲劇化的轉變，發生許多事件，但這只會是冰山一角，另外，木星7月21日開始逆行後，不好的狀況會變得更明顯。

2021年6月到11月：無論哪個國家都會面臨「第三波」疫情大流行，但規模會比先前第二波來得小，因為最大的一波震盪會在隔年4月「火土大合」才發生，所以可能也只能算是第2.5波。

2021年12月21日（火星土星-合相）：進入冬天之後，疫情將會更加惡化，但經濟狀況會開始復甦直到4月前後才會再次面臨衝擊。

2022年4月（火星土星-大合相）：屆時全球將充滿一連串的劇變、慘重事件，且這段崩潰時期也會形塑出未來幾年全球的大致走向。