黑人用安博盒子追奧運違法？ 智慧局解答「3種情況」有刑責

記者柯沛辰／綜合報導

藝人陳建州（黑人）被抓包使用「安博盒子」收看盜版，1日向社會大眾道歉。經濟部智慧局表示，製造、輸入或銷售有連結侵權影音內容的機上盒，違反《著作權法》，最重可處2年以下徒刑和50萬罰金。

《著作權法》從源頭上打擊機上盒，購買者、使用者無罪，如同民眾購買或使用仿冒品，並無刑事責任。不過，銷售、製造或輸入者，除了必須負擔民事責任，也違反《著作權法》第87條第1項第8款及第93條，可處2年以下徒刑，或科或併科50萬以下罰金。

智慧局說明，以下情況為法律規範應處罰的情況：

一、將匯集非法影音網路連結的APP程式（俗稱追劇神器）上架到Google Play商店、Apple Store等平臺或其他網站給民眾下載使用。

二、雖未提供上述非法APP程式，但另以指導、協助或預設路徑供民眾下載使用，例如：機上盒雖未內建非法APP，卻提供指導或協助民眾安裝；或是在機上盒內提供預設路徑，供民眾安裝使用。

三、製造、輸入或銷售載有連結上述非法APP程式的設備或器材，例如：市面銷售內建此類APP程式的機上盒。

智慧局表示，目前已有多起製造非法機上盒案件移送司法機關偵辦或審理中，智慧局也將儘速導正市場秩序，協調網路平台、販售通路下架非法機上盒，呼籲民眾多利用合法管道收看東奧轉播支持國手，避免個資外洩、收訊品質不佳。

▲▼針對安博盒子爭議，黑人1日公開道歉。（圖／翻攝自黑人、范范臉書）

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