休假相約抓螃蟹…2移工「臨時被叫去工地」幫忙！雇主下場慘了

▲金門2移工休假相約抓螃蟹，卻被雇主臨時叫去工地幫忙，雇主下場慘了。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門兩名從事石材裁切、食品加工的越南籍移工1日休假相約抓螃蟹，臨時被雇主請到其他工地幫忙，遭人檢舉疑似為非法移工。員警會同移民署人員到場調查認定，雇主違反就業服務法，指派移工從事許可以外的工作，將函請主管機關裁處，依法可開罰3到15萬元。

金沙分駐所1日下午2時20分許接獲通報，轄區金沙鎮沙青路、塘頭路段工地疑有非法移工。員警到場發現，該處工地確有2名外籍移工，即會同移民署南區事務大隊金門縣專勤隊到場共同調查，發現該2名越南籍男子分屬不同公司雇用，核准從事石料裁切、食品加工等工作。

事發當時適逢2名移工同時休假，2人便相約到金沙鎮抓螃蟹，但其中一名V姓移工的許姓雇主，因父親公司所承包農排改善應急工程工地需要抽水，便請其就近到上述工地幫忙，雖未給予薪資報酬，但因指派所聘僱之外國人從事許可以外的工作，已違反就業服務法規定3萬至15萬罰鍰。

金湖分局現場蒐證並通知相關人等說明後，依規定函請金門縣政府主管機關裁處，警方再次呼籲，移工只能依勞動部所核發的工作許可項目從事工作，雇主不可指派移工從事許可範圍以外之工作，移工也不可以自行從事許可範圍以外之工作，避免觸法受罰。