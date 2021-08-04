　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫苗平台明下午2時再開放登記！陳時中曝未來配送開打規劃

▲▼0804中央流行疫情指揮中心記者會，搭上東奧羽球男雙奪金話題，全員佩戴上有「硬啦」、「Taiwan」字樣的口罩，陳時中，陳宗彥，莊人祥，周志浩，羅一鈞，張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗登記預約平台昨天中午12點結算，第五輪開放51.9萬人接種莫德納疫苗，同時登記系統也暫時關閉，預計明天下午2時重啟登記。北市府反應地方疫苗量不足，第四輪疫苗施打是凌晨緊急配發才驚險過關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，過去一輪配送可能會分兩批，讓地方沒有安全感，未來預約平台會給大家多點準備時間，數字算準直接發下去。

疫苗平台7/22重啟登記，指揮中心發言人莊人祥日前說明，疫苗登記預約系統平台重啟後並未規劃關閉，只會進行結算，但會持續開放給民眾登記意願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而疫苗登記至昨8/3中午12點結算，同時將平台暫時關閉。陳時中表示，平台暫時關閉是為了結算莫德納疫苗，尤其是第二劑相關的人，明天中午就會再開放登記。莊人祥說明，明天上午10點開始會先開放第五輪疫苗預約，下午2時就會重新開放登記。

第五輪將提供莫德納疫苗，預估符合資格人數51.9萬人，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人；接種第二劑則是第一類至第三類孕婦等四類對象，約6.8萬人。這些對象於8月5日上午10時至8月7日中午12時止開放預約，預定施打日期則是8月11日至8月17日。

北市府反映疫苗配送不足，北市第四輪預約人數有14萬多人，中央凌晨4點多，緊急配發下來7萬劑疫苗，包括第二梯的5.8萬劑、及第一梯緊急向各大醫院借支的1萬劑，才讓第四輪疫苗施打「驚險過關。」

陳時中表示，其實先前配發量都有說明清楚，銜接上會有空檔，但也會及時跟上，各政府不能說不知道，但他也體諒所有事情都很趕，未來考慮預約平台會給大家多點時間準備。

陳時中解釋，先前大概都是預約完，隔天開始接種，或者估一個量，如果明天要打，前一天會配到，然而有時一輪的疫苗量要分兩批發送，地方覺得沒有安全感，現在後面就會算準了以後再發下去，與其大家有點不安全、感到壓力，不如等預約完一兩天在開打，數字比較精準，也減少配送次數。

ET快訊
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士
名古屋市長脫罩咬20歲女選手金牌！稱「愛的表現」　網怒：太噁
快訊／史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲
德國「田徑女神」僅去東京觀光？　入選東奧卻苦無出賽機會
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

2021「亞洲最佳工作場所Top 10」 　萬豪集團、DHL皆上榜

周玉蔻爆今本土確診「個位數」！李秉穎：你又再洩漏什麼

莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了

搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊

史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲

雄獅內湖總部1員工確診！匡列5同事「另3人PCR結果出爐」

打完疫苗就無敵？有人開始「不戴口罩」她怒了　網：同事早就不戴

快訊／南北開戰「X men」！被柯P點名來切磋　陳其邁反擊了

快訊／第五輪疫苗對象今起預約！　陳時中14：00親自說明

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

2021「亞洲最佳工作場所Top 10」 　萬豪集團、DHL皆上榜

周玉蔻爆今本土確診「個位數」！李秉穎：你又再洩漏什麼

莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了

搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊

史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲

雄獅內湖總部1員工確診！匡列5同事「另3人PCR結果出爐」

打完疫苗就無敵？有人開始「不戴口罩」她怒了　網：同事早就不戴

快訊／南北開戰「X men」！被柯P點名來切磋　陳其邁反擊了

快訊／第五輪疫苗對象今起預約！　陳時中14：00親自說明

蔡英文任內美國完成12次對台軍售　5300億買了什麼一次看

東奧棒球運彩解盤／美國VS韓國　莊家低估韓推受讓過盤

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

尼克重返霸權最後拼圖？　天行者華克加盟大蘋果助陣

不可能「不二價」！新建案開價走高　7月議價率飆12%

漏發喜帖給綜藝大哥！徐小可一聽對方「轉達9字」：背發涼…抖出他名字

球先到！巴耶茲回本壘神閃躲　馬林魚捕手跪地看傻眼

規模6.1強震全台有感　台積電、聯電：產線正常

又一颱風繞過台灣！盧碧即將在「廣東汕頭」登陸　當地緊急停課

空手道「小清新」文姿云今晚拚金牌　進4強就保底銅牌

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

快訊／05：50地震超有感！　宜蘭地區「國家級警報」大響

只有2傳染病完全消失　醫：SARS讓人有錯誤幻想

快訊／05：50規模6.1地震　台北劇烈搖晃！最大震度4級

雨最猛時間點出爐！發陸警機會曝

盧碧直撲3縣市！暴風圈明進台海

李洋IG曝照　一排選手貼窗邊狂拍

盧碧ㄏ字形轉彎　風雨4天時程出爐

6分鐘連2震！她拍下15秒搖晃瞬間

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面