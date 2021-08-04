疫苗平台明下午2時再開放登記！陳時中曝未來配送開打規劃

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗登記預約平台昨天中午12點結算，第五輪開放51.9萬人接種莫德納疫苗，同時登記系統也暫時關閉，預計明天下午2時重啟登記。北市府反應地方疫苗量不足，第四輪疫苗施打是凌晨緊急配發才驚險過關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，過去一輪配送可能會分兩批，讓地方沒有安全感，未來預約平台會給大家多點準備時間，數字算準直接發下去。

疫苗平台7/22重啟登記，指揮中心發言人莊人祥日前說明，疫苗登記預約系統平台重啟後並未規劃關閉，只會進行結算，但會持續開放給民眾登記意願。

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然而疫苗登記至昨8/3中午12點結算，同時將平台暫時關閉。陳時中表示，平台暫時關閉是為了結算莫德納疫苗，尤其是第二劑相關的人，明天中午就會再開放登記。莊人祥說明，明天上午10點開始會先開放第五輪疫苗預約，下午2時就會重新開放登記。

第五輪將提供莫德納疫苗，預估符合資格人數51.9萬人，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人；接種第二劑則是第一類至第三類孕婦等四類對象，約6.8萬人。這些對象於8月5日上午10時至8月7日中午12時止開放預約，預定施打日期則是8月11日至8月17日。

北市府反映疫苗配送不足，北市第四輪預約人數有14萬多人，中央凌晨4點多，緊急配發下來7萬劑疫苗，包括第二梯的5.8萬劑、及第一梯緊急向各大醫院借支的1萬劑，才讓第四輪疫苗施打「驚險過關。」

陳時中表示，其實先前配發量都有說明清楚，銜接上會有空檔，但也會及時跟上，各政府不能說不知道，但他也體諒所有事情都很趕，未來考慮預約平台會給大家多點時間準備。

陳時中解釋，先前大概都是預約完，隔天開始接種，或者估一個量， 如果明天要打，前一天會配到，然而有時一輪的疫苗量要分兩批發送，地方覺得沒有安全感，現在後面就會算準了以後再發下去，與其大家有點不安全、感到壓力，不如等預約完一兩天在開打，數字比較精準，也減少配送次數。