颱風未逼近「菜價3天漲2成」　農糧署估短期葉菜類風險大

▲南部大雨，農糧署預估風險較大的作物為「短期葉菜類。（圖／記者張凱喨攝）



記者許展溢／台北報導

今年第九號颱風盧碧生成，氣象局預估最快今（4日）下午到傍晚發布海上警報，加上近來蔬菜產區中南部雨不停，接連影響生產狀況，造成菜價波動。大台北批發市場今平均價41.6元，較昨日41元微幅上漲，但較上週日34.8元，3天大幅上漲超過2成。農糧署估「短期葉菜類」風險大，已屆採收期的蔬果可儘速採收。

農糧署表示，今台北果菜批發市場蔬菜交易量1070公噸，較8月1日交易量1123公噸，減少53公噸（-4.7%）；平均交易價格每公斤41.6元，較8月1日34.8元上漲6.8元（+19.5%）。

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農糧署指出，接下來5日至7日，中南部地區仍持續受熱帶性低氣壓（或颱風）及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。預估風險較大之作物為短期葉菜類，如田區積水嚴重將造成植株受損；青蔥、胡瓜、苦瓜、西瓜、茄子等瓜果類也容易受到雨害，造成品質不良；雜糧類為花生、甘藷、食用玉米等田區淹水易使植株或根部腐爛；另外果品類木瓜、文旦柚、葡萄、火龍果、寄接梨、龍眼、番石榴、文旦柚、酪梨等也易造成果實裂果及落果等情形。

▲▼大台北批發市場今平均價41.6元，較上週日34.8元，大幅上漲超過2成。（圖／記者張凱喨攝）

農糧署表示，已屆採收期之蔬菜及水果，可利用雨勢稍歇時儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨。短期葉菜類、大宗蔬菜如甘藍等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備後續依市場需求調節釋出。

另外，農糧署指出，已請各直轄市、縣（市）政府儘速查報災情，並針對已受損作物優先勘查，如符合救助標準，則依農業天然災害現金救助程序函農糧署陳報農委會公告辦理現金救助及低利貸款。

農糧署強調，農民如果作物受損，要記得主動向當地公所通報。另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，也應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。