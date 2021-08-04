　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風未逼近「菜價3天漲2成」　農糧署估短期葉菜類風險大

▲南部大水北部菜價狀況▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲南部大雨，農糧署預估風險較大的作物為「短期葉菜類。（圖／記者張凱喨攝）

記者許展溢／台北報導

今年第九號颱風盧碧生成，氣象局預估最快今（4日）下午到傍晚發布海上警報，加上近來蔬菜產區中南部雨不停，接連影響生產狀況，造成菜價波動。大台北批發市場今平均價41.6元，較昨日41元微幅上漲，但較上週日34.8元，3天大幅上漲超過2成。農糧署估「短期葉菜類」風險大，已屆採收期的蔬果可儘速採收。

農糧署表示，今台北果菜批發市場蔬菜交易量1070公噸，較8月1日交易量1123公噸，減少53公噸（-4.7%）；平均交易價格每公斤41.6元，較8月1日34.8元上漲6.8元（+19.5%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農糧署指出，接下來5日至7日，中南部地區仍持續受熱帶性低氣壓（或颱風）及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。預估風險較大之作物為短期葉菜類，如田區積水嚴重將造成植株受損；青蔥、胡瓜、苦瓜、西瓜、茄子等瓜果類也容易受到雨害，造成品質不良；雜糧類為花生、甘藷、食用玉米等田區淹水易使植株或根部腐爛；另外果品類木瓜、文旦柚、葡萄、火龍果、寄接梨、龍眼、番石榴、文旦柚、酪梨等也易造成果實裂果及落果等情形。

▲南部大水北部菜價狀況▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼大台北批發市場今平均價41.6元，較上週日34.8元，大幅上漲超過2成。（圖／記者張凱喨攝）

▲南部大水北部菜價狀況▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

農糧署表示，已屆採收期之蔬菜及水果，可利用雨勢稍歇時儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨。短期葉菜類、大宗蔬菜如甘藍等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備後續依市場需求調節釋出。

另外，農糧署指出，已請各直轄市、縣（市）政府儘速查報災情，並針對已受損作物優先勘查，如符合救助標準，則依農業天然災害現金救助程序函農糧署陳報農委會公告辦理現金救助及低利貸款。

農糧署強調，農民如果作物受損，要記得主動向當地公所通報。另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，也應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。

ET快訊
快訊／建議中央「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過
脫罩跳水庫挨批　G奶網紅深夜到案90度鞠躬道歉
日本滑板12歲女孩「開心那」銀牌　打破85年奧運最年輕得牌紀
9歲女孩遭性侵殺害！4男焚屍滅證「只剩腿」　村民暴怒上街
快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友拜訪　夫妻檔20天後雙染疫
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友曾拜訪　夫妻檔20天後雙雙染疫

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友曾拜訪　夫妻檔20天後雙雙染疫

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

確診者康復後「頻咳嗽、憂鬱症」　北市4醫院成立「特殊門診」長期追蹤

美國工程師「做慈善」跨海募款　她深信不疑險遭詐12萬　

快訊／建議中央「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過提案了

中壢摸腿之狼落網！鎖定家長機車後座女童伸鹹豬手　綱轟刴手

脫罩跳水庫挨批　祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範

12歲臘腸離世1年！慶生會「錄到可愛聲」　家人淚崩：老歐回來了

散裝船運價十年新高　慧洋自結7月營收與本業獲利雙創新高

戴資穎回國「讓女兒先好好休息」　戴爸：一家吃飯日常是最好慶祝

林智堅被「麟洋」圈粉　許願辦信用卡「錢會out但這局我in」

周天成角逐IOC運動員委員失利　「西班牙鬥牛士」賈索高票獲選

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

注意！全台「18縣市大雨特報」

快訊／颱風「盧碧」海警發布！

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

快訊／今日新增20例本土

第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約

林丹讚小戴實力比較好　但陳雨菲「贏在這1點」！

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

更多熱門

相關新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

今年第九號颱風盧碧生成，中央氣象局預估最快於今日下午到傍晚發布海上警報，若颱風依據目前預測路徑移動，可能將於明日下半天針對金門、馬祖發布陸上警報，而因颱風登陸機會低，因此對本島發布陸警的機率較低，等於本島放颱風假的機會較小。

盧碧逼近！最快今午後發海警

盧碧逼近！最快今午後發海警

盧碧暴風圈侵襲率出爐　西部「威脅很大」

盧碧暴風圈侵襲率出爐　西部「威脅很大」

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

注意準盧碧2件事！降雨熱區曝　明起3天最近

注意準盧碧2件事！降雨熱區曝　明起3天最近

關鍵字：

菜價農糧署颱風葉菜類中南部蔬果

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面