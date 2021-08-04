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渝見新機遇／抗戰殤城變智慧之都　他89年獨家闖重慶「熱水器大賣」

▲▼重慶夜景 。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶山城夜景 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／重慶報導

83年前，日本曾對重慶進行五年大轟炸，整座山城滿目瘡痍。但誰都沒想到，當年的抗戰殤城逐漸蛻變為創新科技之都。接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的重慶市台商協會輔導會長李文勳表示，1989年他是第一個來到重慶的台商，回憶當時這裡還是一座落後山城，當地只有三家大飯店。李文勳也把握到最好發展機遇，自家生熱水器大賣，早期第一批來大西部發展老台商，完整見證台企在大陸改革開放40年裡扮演關鍵角色。

▲▼ 日軍大轟炸重慶 。（圖／翻攝 重慶日報）

▲ 日軍大轟炸重慶 。（圖／翻攝 重慶日報）

時光回到1938年，重慶是抗日戰爭時期國民政府的戰時首都（陪都），當國民黨宣布全國抗戰後，日本人對重慶大轟炸長達五年，當年老百姓連活命都不敢想，誰又能想到這座抗戰殤城會變成一座科技新城。

80年代起，大陸改革開放總工程師鄧小平的重大決定，改變大陸經貿歷史命運。當年，台商大軍開始西進，以製鞋成衣、家具五金等傳統製造業和加工貿易為主，主要分布在東南沿海一帶，像是廣東東莞、中山、佛山、珠海，很少人前進大西部。

▲▼走進成都專題、百吉集團董事長重、慶市台商協會輔導會長李文勳／統一企業投資有限公司總經理楊壽正 （重慶）。（圖／記者任以芳攝）

▲1989年台資企業百吉集團落戶重慶發展熱水器。（圖／重慶市台商協會輔導會長李文勳提供）

談起當年西進故事，李文勳受訪時自豪的說，「所有台商裡面，我是第一個來到重慶發展的台資企業。」回想89年的霧都山城有如一座大農村，只有三家大飯店有出租車，馬路上沒有出租車。

比起沿海城市內陸發展遲緩，但李文勳考察後決心到重慶發展，因為「越落後表示商機無限！」做熱水器起家的他，看中重慶密集人口，西部汽化率非常高，於是開始進行投產，做最先進的熱水器。

▲▼走進成都專題、百吉集團董事長重、慶市台商協會輔導會長李文勳／統一企業投資有限公司總經理楊壽正 （重慶）。（圖／記者任以芳攝）

▲李文勳是第一個勇闖重慶的台商，熱水器大賣。（圖／重慶市台商協會輔導會長李文勳提供）

李文勳說，「我們剛開始投產在整個市場形成一個轟動，因為89、90年，大陸經濟條件差，熱水器都是非常小流量，價格必須便宜。」

結果，他逆勢操作，引進最大流量10公升熱水器，出現排隊購買潮。「由此證明，當年內陸城市不是人人買不起，而是沒引入好產品。」

▲▼走進成都專題、百吉集團董事長重、慶市台商協會輔導會長李文勳／統一企業投資有限公司總經理楊壽正 （重慶）。（圖／記者任以芳攝）

▲統一企業投資有限公司總經理楊壽正 。（圖／記者任以芳攝）

早年登陸的台資企業統一集團也見證重慶高速發展，統一企業投資有限公司總經理楊壽正表示，「我是96年長期在大陸耕耘，最大的收穫是跟著一起成長進步。」統一在大陸這塊版圖穩定發展，利潤穩固，品牌力更強，把整個市場經營更壯實。

楊壽正進一步說，目前統一在大陸西南片區包括有成都廠，重慶廠，昆明廠，貴州、貴陽。「隨著大陸內循環，近年西部消費力大增，統一佈局慢慢往中西部走，產能擴充明顯增加。」目前，冷飲線生產一分鐘是720瓶，實際工人數大概200多位，透過自動化設備精簡流程，提升團隊作戰能力，把整個廠銷售支撐到4個億（單位：人民幣）

▼早年統一企業前進重慶設廠，佈局大西部市場。（圖／翻攝重慶統一企業展示廳）

▲▼走進成都專題、百吉集團董事長重、慶市台商協會輔導會長李文勳／統一企業投資有限公司總經理楊壽正 （重慶）。（圖／記者任以芳攝）

▲▼走進成都專題、百吉集團董事長重、慶市台商協會輔導會長李文勳／統一企業投資有限公司總經理楊壽正 （重慶）。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶統一企業大陸市場版圖 。（圖／記者任以芳攝）

至於大陸是否還有新機遇？重慶市台商協會輔導會長李文勳建議，大陸東部地區發展已經成熟，相對機會比較少。西部近年主推「成渝經濟圈」，像是高新區已經申請國家級發展，從農田一路發展成園區，再過5到10年左右又是不同光景。

2016年聚力成在台灣開發設計許多產品，並且拿下多項專利奠定良好基礎。2018年在李文勳會長推動引薦下，重慶政府積極招商引資，聚力成決定落腳高新區擴廠。主要有重慶政府大力，加上位於中西部交通樞紐，加上撐起台商在全球的筆電基地的兩江新區「果園港」，各方條件促使聚力成進攻大西部。

▲▼重慶專題、聚力成半導體重慶廠有30多位台幹，包含7位工程師，副廠長王柏鈞 。（圖／記者任以芳攝）

▲聚力成半導體重慶廠副廠長王柏鈞 。（圖／記者任以芳攝）

目前，聚力成半導體重慶廠有30多位台幹，包含7位台籍工程師。來自台灣的副廠長王柏鈞曾在上海台積電工作，2018年跳槽到重慶聚力成開疆闢土。

問他為何不留在台積電？王柏鈞說，「一方面覺得在台積電看到上層機會比較小，那時候大陸半導體剛好在起步階段，我決定西進長期發展。」

大陸半導體人才稀缺，台資企業西進同樣需要好人才，為了留住員工，聚力成針對部分專業人才發放「專利股份」等生活福利。每年可以有多少分紅？王柏鈞低調的說，「不能透露內容，但給的比台積電好一點。」

談到大陸目前半導體競爭市場，王柏鈞表示，大陸半導體起步比歐美這些國家來的晚，有發生「卡脖子」狀況，一些設備無法進口到大陸。還好第3代半導體算是新興材料可以延續使用，雖然落後歐美一點程度，不會像第1代差距這麼大。他也很看好大陸研發速度，未來很有機會追趕上歐美。

▼聚力成半導體重慶廠有30多位台幹，包含7位台籍工程師。（圖／記者任以芳攝）

▲▼重慶專題、聚力成半導體重慶廠有30多位台幹，包含7位工程師，副廠長王柏鈞 。（圖／記者任以芳攝）
 

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