姚文智喊話郭台銘　真有心就出1億加碼中華台北羽球公開賽

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前表示，政府應該大規模提高選手在奧運得牌的獎金，對此，前立法委員姚文智表示，郭台銘若真的有心，一樣的價碼，可以將中華台北羽球公開賽的總獎金提高為1500萬美金，「這將是超過網球、高球四大賽的史上最高額獎金，睥睨天下！」

李洋、王齊麟摘下男雙金牌、戴資穎也斬獲銀牌，對此，姚文智3日在臉書發文指出，經過東奧羽球課的洗禮，台灣應該進入「羽球也是國球」的時代了，「我曾提出將中華台北羽球公開賽升級改名為台北羽球公開賽的主張，拜託郭董免費拿去用！」

姚文智表示，自己曾提出將中華台北羽球公開賽升級為台北羽球公開賽，但當時只敢比照全英公開賽總獎金150至200萬美金，希望台北躋身成為羽球的四大賽，「但豪氣干雲的郭董絕對不一樣，最好照您的意思獎金加碼，而且改成台灣公開賽（TAIWAN OPEN）」

郭台銘倡議政府應給予奧運選手更高額奬金，提議拿金牌1億元獎金，創紀錄再加碼1億元，對此，姚文智表示，如果要接近郭董的呼籲，男、女單冠軍300萬美金，那總獎金勢必訂在1500萬美金，將是超過網球、高球四大賽的史上最高額獎金，「最高額獎金的台灣公開賽」就可讓全世界選手都受到鼓舞，自家台灣ㄧ定有更多好手出現。

姚文智指出，屆時「台灣公開賽」帶動的世界羽球已不一樣，格局超過溫布頓，轉播、廣告、授權也有獲利機會，政要、皇室、明星超模，齊聚台灣，年年可以幫台灣做最突破的外交，「郭董若真有心，不要只是口水喊話的方式，反倒可以您最擅長的企業經營的精神，投資台灣重要運動的未來。」