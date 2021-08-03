快訊／5倍券離人民太遠！　高嘉瑜開黨內第一槍：遠水救不了近火

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院研擬發放「5倍券」振興國內經濟，最快9月推動。不過，民進黨立委高嘉瑜3日受訪直批，5倍券政策「離人民太遠」，只能給有錢、有閒的人做消費，很多人生活都過不下去，還被要求拿閒錢來消費，是「緣木求魚」、「遠水救不了近火」，呼籲應採發現金、數位券分軌方式，讓民眾根據需求自己選擇。

高嘉瑜3日受訪直言，行政院打算發5倍券振興經濟，但這與去年的3倍券大同小異，主要還是需要消費來提升經濟，「但是這樣的消費其實都是給有錢、有閒的人，包括餐飲、旅遊、觀光這些產業」，可是很多人是生活都過不下去，亟需現金來紓困，「很多人在這次的紓困被排除在體制之外，你（政府）要求他拿出閒錢來消費，對他來講根本是緣木求魚，也是遠水救不了近火。」

高嘉瑜表示，行政院應該苦民所苦，「振興券真的離人民太遠、也跟人民的生活脫節」，研擬發現金的方式幫助需要幫助的人，建議可從證交稅700多億稅收，拿來當作發放的籌碼，並針對民眾不同需求讓人民做選擇，需要現金的發現金，另外想要做振興、加乘效果的，也可以選擇數位券的方式。

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