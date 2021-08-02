東奧最美排球女神！擁197公分逆天身高　22歲驚人年收曝光

▲土耳其排球女神古妮絲，擁有出色外型與驚人身高。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

東京奧運本周日即將畫下圓滿句點，而剩下最後幾天時間，依舊有多項精彩賽事正在競技中。台灣民眾除了高度關注中華隊在本屆東奧的表現上，帥哥美女運動員，也是大家注意的目標。而在排球賽事中，已經有不少球迷都留意到，有一位身高高達197公分的美女球員古妮絲（Zehra Güneş），她的天仙級美貌，連同鄉的吳鳳，都讚嘆不已。

吳鳳昨天（1日）在臉書力挺祖國土耳其排球隊，即將在本月3日，和俄羅斯隊進行8強賽。而在這支土耳其排球隊中，年僅22歲的女排球員古妮絲（Zehra Güneş），是最多人討論的「最美嬌點」，因為她不但外貌出色，更有著高達197公分的驚人身高，IG累積也已有70萬粉絲，近期因為東京奧運場上的出色表現，讓她人氣再度衝高，成為焦點。

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吳鳳在臉書發文介紹古妮絲，提到她是在土耳其的一個銀行排球隊打球，年收入平均有1000萬台幣，吳鳳表示：「對土耳其的平均收入（大概8000美金；約22萬元台幣）來講相當的好。」如果再把一些代言及業配合作加進去，可以想像古妮絲的收入與身家都非常可觀。

▲吳鳳臉書發文邀請網友，一起幫忙為土耳其女排在東奧賽事加油。 （圖／翻攝臉書）

吳鳳並透露，土耳其女排隊最矮的選手，身高也有170公分，身高都非常驚人。而3日即將登場的排球8強賽，他也拜託台灣網友，幫忙他的祖國集氣，還俏皮警告男性網友們：「土耳其女排隊非常需要台灣人的支持，但男生當天請不要一直看Zehra，你們的女朋友跟老婆們可能會不高興！」

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