撞死黃暐瀚母！美髮師跳針喊「懊悔不已」求交保：已每天抄心經迴向

▲酒駕撞死黃暐瀚母親，美髮師方兆杰打悲情牌求交保。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／台北報導

台中美髮師方兆杰5月初連續2日酒駕，結果撞死名嘴黃暐瀚母親，而他肇事後第一時間卻是跑到超商買酒，企圖湮滅酒駕事實，最終遭羈押禁見。不過，方兆杰在羈押兩個月後提出撤銷羈押的聲請表示，自己深感悔悟，還每天抄寫心經迴向被害人及其家屬，以此來力求交保，但仍被法官駁回。

回顧案情，方兆杰先是在5月4日凌晨因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，結果因為酒測值超標而被帶回警局製作筆錄，並於同日上午11時許離開警局，但沒想到他卻又在同日晚間10時許與朋友到KTV歡唱，席間還豪飲了43杯威士忌，接著於5日凌晨3時許堅持開車離開現場。

事發當時，黃暐瀚母親因肚子餓外出買東西，卻遭到方兆杰高速撞上，還拖行長達50公尺，最終因傷重，送醫後仍不幸宣告不治。誇張的是，方兆杰第一時間還跑到超商買啤酒，企圖湮滅他酒駕事實，而遭到羈押禁見。

然而，方兆杰在羈押兩個月後提出撤銷羈押聲請表示，自己已深刻反省，對於自己先前所為輕率、不理性的行為懊悔不已，每每想到自己對被害人家屬及社會所造成的損害及負面教材，深感懊悔不已，尤其目前無法親自向被害者家屬再次致歉，僅能靠重病的父親代自己向被害者及社會大眾致歉，「真的覺得自己非常不孝」。

方兆杰表示，自己現在每日抄寫心經迴向給被害者及其家屬，雖然為時已晚，且自知難以彌補，但仍願窮盡各種方式親力與盡力彌補，並修復其行為對被害人家屬所造成的無法彌補的傷害。他強調，他願意窮盡自己的心力，於未來致力公益，並舉辦義剪與捐款，為社會盡一點微薄之力，並警示世人切勿重蹈他的覆辙。

另外，方兆杰還表示，原處分因認為他有湮滅證據的行為，而認定他有逃亡之虞，於是將他羈押禁見，但他確實是因為發生嚴重車禍而精神緊張，才導致無法思考而於肇事後飲酒，並非要滅證，且羈押是限制人身自由的最嚴重手段。他認為若是以交保、限制住居的替代手段，也能有強制力，而無羈押必要，因此請求法官讓他交保，他也願意定期前往派出所報到。

不過，法官認為，原處分並無違誤，也沒有違反比例原則的情形，且方兆杰在過去也坦承所有犯行，也有起訴書可以作證，足以認定他犯罪嫌疑重大，且他肇事後的行為，也足以認定他有逃亡之虞，若沒有羈押禁見恐會讓後續的審判難以進行，而這是具保、責付或限制住居難以取代的方式，最終駁回他的聲請。