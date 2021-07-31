雷雨胞排排站！午後雨勢更猛　專家示警：像「拿水管強灌南台灣」

▲天氣風險公司指出，今日海面上雷雨胞排排站，午後將進入雨勢高峰期。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者崔至雲／台北報導

天氣風險公司今（31日）表示，今天是西南氣流影響的第一天，預計比較「劇烈」的降雨會一連三天，下到禮拜一。天氣風險公司總經理彭啟明也說，「南台灣的朋友們，尤其是台南、高雄，午後要注意雷雨胞偷襲！」

周末兩日受到西南氣流影響，各地天氣不穩定，中央氣象局提醒，大範圍的西南風挾帶水氣，容易造成大雨或豪雨等致災性強降雨。天氣風險公司指出，從衛星雲圖與閃電監測圖觀察，台灣西南部外海已經有旺盛的雷雨胞發展，西南氣流就像一條水管，將雷雨胞源源不絕的灌入南台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周末各地天氣不穩定。（圖／氣象局）

天氣風險公司推估，從今天下半天開始，至週一上半天，是這波西南氣流影響的高峰期，雨勢將最為劇烈。西南氣流影響期間，中、南部的朋友們請務必留意防汛的準備，尤其山區連日大雨，災害容易發生，要提高警覺，「外出務必攜帶雨具、聽到雷聲請入室內」。

至於具體的降雨範圍在哪？天氣風險公司說，由於西南氣流這條水管很粗，雷雨胞發生位置難以預測，整體來說「台南、高雄、屏東」是風險最高的地區，「彰化、雲林、嘉義」雨勢次大，北北基桃、宜蘭以午後雷雨為主，台灣其它各地雖仍有陣雨，但相對起來雨勢較緩和。

▲中南部持續有雨，累積雨量可觀。（圖／氣象局）