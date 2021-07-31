湯智鈞進8強！場邊突播「台灣天后這1首歌」　釣出專業回覆

▲湯智鈞闖進射箭男子個人賽8強。（圖／記者顏如玉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

東奧射箭男子個人賽項目中，僅存台將湯智鈞先前順利晉級16強，稍早對上以色列選手珊尼（Itay Shanny），雙方拼到加射後，湯智鈞驚險以10比9勝出，闖進8強。有趣的是，就有人發現，湯智鈞獲勝後，場邊竟播出天后蔡依林的歌，驚呆直呼「是《說愛你》欸！」對此，專業網友也發文解答。

稍早，奧運射箭場上，湯智鈞獲勝後，場邊突然播出一首讓台灣人超熟悉的歌，正是台灣天后蔡依林的《說愛你》，讓不少網友又興奮又疑惑，好奇為什麼主辦方會放蔡依林的歌。這個問題就釣出專業回覆，一位網友在PTT的Olympics_ISG板上分享「奧運獲勝歌 - 選手自選」，文中給出解答。

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「東奧選手獲勝時，放的歌曲其實是選手自選曲。」這位網友解惑完還不忘補充，湯包獲勝時選放蔡依林的說愛你，而之前台灣射箭內戰（湯智鈞對上魏均珩）的奧運選曲，則是樂團「MP魔幻力量」的《天機》，也直笑「MP的《射手》應該更適合 XD」。

▲湯智鈞選放天后蔡依林的《說愛你》。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

原PO接著曝光東奧冷知識「不過各國選手們放最多的仍是Lady Gaga《Poker Face》、Queen《We will Rock You》、Justin Bieber《Baby》、Coldplay《Viva La Vida》。」也提到先前曾有主辦方放錯選手自選曲，結果引發小風波，「這件事就被吵開來，要求記得在個人賽事上播對歌XD。」

最後原PO也提到一點很重要、能塑造雙贏局面的建議，「唱片公司應該贊助奧運選手們，請他們放自家歌曲～～～」貼文一出，其他網友不禁熱論，「難怪之前有放進擊的巨人」、「原來如此」、「可以點歌真好XD」、「其實現場都會放 但轉播通常會跳掉。」

還有人發現，《說愛你》這首歌已經發行超過18年，收錄在蔡依林2003年的專輯《看我72變》中，但2001年出生的湯智鈞才2歲，「湯包才20歲居然選說愛你這老歌（？」、「說愛你發行的時候湯包才2歲啊，太妙了。」

▲湯智鈞的表現讓網友忍不住拍手叫好。（圖／達志影像／美聯社）

也有網友好奇其他選手的歌單，像是桌球神童「國民乖孫」林昀儒，「小林同學的歌單不知道是啥XD」、「小林有在玩神奇寶貝卡，肯定是神奇寶貝op（x」、「那如果鄧宇成有晉位就是一堆宅歌了（x」、「好有趣喔 最近台灣選手有人整理歌單嗎？」

湯智鈞在個人賽首輪擊退越南的阮黃飛宇（NGUYEN Hoang phi vu），第二輪碰上學長魏均珩，雙方就戰到加射，湯以1分之差勝出，第三輪與珊尼再度拼到加射，最終以10比9帶走勝利闖進8強。亮眼表現讓網友一陣猛誇，「最後一射超準」、「加射那一發真的準。」