想吃「國民女友」同款早餐！內行大推這1樣：完全值得排

▲總統府為選手送上阜杭豆漿，意外引發網友討論。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

出征東奧的「跆拳道甜心」羅嘉翎，年僅19歲就成功奪下一面銅牌，她在賽場上的可愛模樣，讓許多人留下深刻印象。而羅嘉翎28日返台後，不僅獲得親友粉絲熱情迎接，還收到來自總統府的早餐，是台北市人氣美食阜杭豆漿，讓她不禁開心PO照分享。就有網友好奇問卦「阜杭豆漿好吃在哪？」意外引發討論。

有網友聽說，台將返台後，都會收到來自總統府的阜杭豆漿當早餐，但他以前吃過，覺得根本不好吃，豆漿還有一股焦味，不禁在PTT的Gossiping板上發文，「阜杭豆漿到底有什麼好吃？有沒有八卦？」

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▲羅嘉翎收到各種慰問美食，模樣相當雀躍。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）

貼文一出，不少人紛紛留言，「不錯啊！我都吃飯糰」、「冰豆漿加油條真的神」、「阜杭雖然要排隊，但其實動滿快的」、「不油膩呀……很不錯」、「蛋餅跟油條好吃」、「厚餅蛋好吃啊！」

其中，最多網友大推必吃的是這樣，「燒餅真的好吃，完全值得排」、「燒餅無敵巨好吃」、「厚燒餅好吃啊！不是乾癟癟的薄燒可以比的，甜酥餅超酥脆香，別家沒得比」、「厚燒餅才是第一」、「燒餅跟酥餅都屌電很多店好嗎」、「只推厚燒餅加蔥蛋和鹹豆漿，其它普普」、「厚燒餅現場吃真的不錯。」

羅嘉翎29日一早收到「來自總統府的早餐」，感到相當驚喜，忍不住拍照分享，收到早餐的雀躍、滿足模樣再度圈粉，尤其是她拿著飲料露出清純笑容的自拍，更是讓大票網友融化，直呼她簡直是「國民女友」！