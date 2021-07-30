快訊／北市+7「無不明感染源」　12區確診分布出爐

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日公布新增21例本土確診，個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例、高雄市1例；另無新增死亡案例。台北市長柯文哲下午進一步指出新增個案分布為，萬華區3例、內湖區2例、大安及文山區各1例子。

柯文哲說，有6例是居家隔離被攔下，另外一個是被自主管理，買快篩測量是陽性後，經PCR診斷確診，沒有一例是不明感染源。

針對昨7大醫院PCR篩檢1216人，結果無人確診，柯文哲表示，社區目前數量越來越少，大部分已經被控制住。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月25日至今共11人確診，分布為松山區1例；信義區0例；大安區0例；中山區0例；中正區1例；大同區0例；萬華區2例；文山區1例；南港區1例；內湖區0例；士林區5例；北投區0例。

而北市7月18日至24日共43人確診，分布為松山區0例；信義區2例；大安區9例；中山區0例；中正區2例；大同區1例；萬華區12例；文山區3例；南港區0例；內湖區6例；士林區7例；北投區1例。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

▼北市7/30疫情。（圖／北市府提供）

其他人也看了這些新聞...

►「我又來了！」北市公開特權疫苗報告 揭高嘉瑜11天8度狂索疫苗

►公布「好心肝完整報告」理由曝 柯文哲大罵衛生局：乾脆辭職回家

►北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」 高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚