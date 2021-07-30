過年返鄉搭新車！台鐵EMU3000抵台「載客量多4成」　擬年底上線

▲台鐵EMU3000型城際列車預計年底上線。（圖／台鐵局）

記者李宜秦／台北報導

台鐵購入EMU3000新型城際列車，首批新車於今日上午抵台，交通部長王國材表示，EMU3000新型城際列車是台鐵十年購車計畫的主力車輛，未來將優先投入東部幹線疏運，載客量將比普悠瑪號及太魯閣號等現有車種增加4成以上，新車預計年底上線。

EMU3000新型城際列車提升列車控制與管理系統（TCMS）功能；可透過CCTV及火災偵測器，監控車輛狀況；設置緊急對講機直接與車長通話。駕駛台旁設置三合一緊急按鈕，以處理突發狀況，可同時鳴笛、緊急煞車及降弓，確保行車安全。

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▲▼台鐵EMU3000型城際列車首批新車今日抵台。（圖／台鐵局）

台鐵局表示，車身外觀以「Silent flow―靜謐的移動」作為設計概念，如在白紙上劃過一筆曼妙曲線，極簡卻能表現出流暢的造型。列車整體簡約的外型設計，流動的線條筆觸、寧靜的美感，呼應了現代臺灣具有的「靜謐」、「留白」和「溫柔」的印象，展現臺日友好及攜手共創嶄新未來的精神。

台鐵局指出，EMU3000型城際列車採用12輛編組配置，538個座位數，可以提供比傾斜式列車多40%的運能；新型車輛提升列車控制管理系統（TCMS）即時監控全車狀況及車廂溫度；最先進牽引整流器(SiC模組)，提昇能源使用率及設備妥善率；緊急對講機可以直接與車長通話，三合一按鈕處理緊急突發狀況。

今日首批抵臺的EMU3000新型城際列車於視導結束後，將開始進行各項交車測試，並嚴格把關每個測試過程中的細節，對於車輛的安全性做實質的檢測，待測試項目全數完成並取得IV＆V認證，即可投入營運，預計年底上線。

臺鐵局共採購50列 600 輛 的EMU3000新型城際列車，預計今年底完成測試後將有3列投入營運，並於明年春節前投入5列，可有效提升城際運輸安全及服務品質。