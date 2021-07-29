台鐵團體票發售時限延長！搭車日「前3個月」就可先買票

▲台鐵延長團體票發售時限。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵團體票購票時限拉長！交通部台鐵局表示，自8月5日起延長團體票及專開列車申購期程，原開放申購期程為乘車日前2個月起至乘車日前35天，調整為乘車日前3個月起至乘車日前35天。

台鐵局表示，團體旅客可於出發前3個月安排行程後直接上網預訂火車票，旅客可透過官網的線上訂票，直接進行團體訂票，盼透過延長時限，可便利旅客安排旅程。

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▲配合防疫降級，台鐵修正部分防疫規定。（圖／記者屠惠剛攝）

另外目前防疫警戒已降級，交通部表示，台鐵、高鐵車站非付費區域開放內用，但仍依照地方政府規定辦理。另開放旅客以電子票證搭乘台鐵對號列車，但太魯閣、普悠瑪、觀光列車、團體列車除外。雙鐵列車上與車站內仍禁止飲食，限制對號列車發售座位數以7成為上限，不可販售站票。

台鐵局表示，自7月27日起除1次、2次觀光列車；72次、73次團體列車； 502次莒光號，605次莒光號(逢週日)；206次、213次普悠瑪號(逢週六)；266次、233次普悠瑪號(逢週日)停駛；以及511次、516次莒光號截短行駛至新左營站外，其餘受疫情影響停開班次回復行駛。同時仍維持退票免手續費。