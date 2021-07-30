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員工餐「牛排吃到飽」只要43元！網見「堆積如山照」全暴動：履歷寄到哪


實習記者周依儒／綜合報導

通常公司或店家提供的「員工餐」，大多以簡單能夠吃粗飽就好，不過日本有一間企業的員工食堂卻超大方，直接提供無限量的牛排讓員工吃到飽，而且一份還只要170日圓（約新台幣43元）！讓不少網友看到後激動大喊「讓我去上班」。

根據日媒報導，日本網友「IRON_IKEDA」在推特上貼出了公司員工食堂的菜色，只見圖片中一片片牛排疊成山，而且一份170元的價格還超便宜，折合台幣竟只需要43元，真的是十分佛心的銅板價，也讓他高呼「請給這個170元的『無限量牛排』員工餐頒發金牌」！

報導指出，這間佛心公司是日本一間精密金屬零件製造商「株式会社キャステム」，IRON_IKEDA也表示，圖片中的牛排菜單是公司每月一次的「挑戰日」，有時候也會換成牛排、烤牛肉等不同菜色；而平常的菜單則是每天提供一種，像禮拜三就是麵條甜點日、禮拜五是「大人吃的咖哩」的咖哩日，但公司都會詢問員工有沒有特別想吃的東西，且根據不同節日像是女兒節、情人節、聖誕節還會制定特別菜單，為的就是讓員工吃的開心、凝聚員工向心力也提高工作效率。

不少網友看到後也驚呼，「這到底是公司聚餐還是員工餐」、「拜託讓我去工作」、「這是什麼天堂」、「還有沒有職缺！」、「請問要到哪裡寄履歷」、「我已經在寫辭職信了」、「我們公司員工餐超貴又難吃」。

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