日媒狂讚林昀儒「台灣の神童」！　緊逼中國球王苦纏7局

▲林昀儒對戰中國球王，網友直呼「看到心絞痛」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

年僅19歲的桌球小將林昀儒29日在男單4強賽中對上中國選手「世界球王」樊振東，初生之犢不畏虎的「小林同學」與對手一路苦纏到第7局，最終局以8比11輸球，不過兩人在賽中不斷互咬，讓所有觀眾都看得膽戰心驚，直呼是史詩級的精彩比賽。日媒更大讚林昀儒是距離打敗世界球王只差一步的「台灣の神童」。

已經拿下混雙銅牌的林昀儒29日在男單桌球4強賽中對上球王樊振東，兩人激戰85分鐘，林昀儒最終仍以3比4輸給對方。不過林昀儒的優秀表現也引發熱烈討論，尤其是他的「面癱臉」，就算暫時被領先仍然能以平穩心態迅速追平，連樊振東賽後都以高氣度評價，「這一仗贏得很艱難。」

▲小林同學精彩表現引發熱議。（圖／路透）



日媒Rallys報導，林昀儒距離決賽只差一步，更稱19歲的林昀儒是「台灣神童」，與18歲的日本選手張本智和一樣，都是受到全球矚目的年輕選手。另外，林昀儒30日將參加銅牌戰。

面對這場硬仗，林昀儒本人賽後也說，「我沒有放棄任何一刻，即使是落後，我還是相信自己。」他也表示，自己會忘掉今天的不愉快，好好為30日的銅牌戰做準備。

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