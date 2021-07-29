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卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

記者邱晟軒／綜合報導

奧運獎牌是每個運動員心目中的無價榮耀，但各國針對奧運奪牌祭出的獎勵金各有不同；依據我國《國光體育獎章》規定，選手參加奧運若獲得金牌將頒發2000萬元獎金，為世界第三高。對此，董事長樂團林大鈞就發文指出，美日韓及歐洲國家的奧運金牌獎金為100多萬台幣，點出台灣獎金第三高背後原因，以及中國選手近日在場上狂飆髒話的緣由。

根據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運屬於一等比賽，進8強至少領到90萬元， 7、8名獲90萬，5、6名可獲150萬，若是選手闖進4強，獎金從300萬元起跳，第4名拿300萬、銅牌領到500萬元、銀牌700萬元、金牌2000萬元。

對此，董事長樂團的林大鈞今（29日）就在個人臉書發文指出，某天家中小孩很驚訝的表示聽到中華隊奧運金牌獎金為2000萬，孩子還猜想，「美國那麼大，3000萬嗎？」林大鈞表示，「就他所知，美日韓及歐洲國家的奧運金牌獎金約是新台幣100多萬元，「＝大部分體育表現突出的民主國家都是這樣。」

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▲▼奧運國光獎金。（圖／ETToday運動雲製圖）

▲奧運國光獎金。（圖／ETToday運動雲製圖）

林大鈞說，因為這些國家「注重的是養成，把國家大部分的經費放在舉凡場地、器材、教育、訓練等等才能架構培養金牌選手的條件。」

然而對於台灣的選手，林大鈞認為，「一直以來都是十年寒窗無人問，一舉成名天下知，比賽前放牛吃草，需要的訓練經費自己募款自己找，得獎後才有機會名利雙收、鄉民官員爭相簽名拍照。」

林大鈞提到，「郭婞淳上次里約奧運獲得的獎金，採每個月分給教練當教練費，就是突顯了台灣體育制度的缺陷，一個金牌選手的誕生，絕對是整個團隊共同努力的結果。」

至於中國選手近日在奧運場上發生頻頻爆出，在場上狂飆「我操！」、「我X你」、「你牛逼」等粗口之情況，林大鈞也表示，「至於共產國家的獎金有多少？他們的選手練體育是領薪水的，表現不好的話回去可能會被炒魷魚，所以難怪中國選手會氣急敗壞地罵髒話。」

▼中國女子羽球選手陳清晨／賈一凡日前在場上「粗話狂飆」引熱議。（圖／路透）

▲大陸女子羽球選手陳清晨／賈一凡。（圖／路透）

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