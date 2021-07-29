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跳水王子開箱選手村！公開「最大亮點」燦笑：我好幸運住在這

記者曾筠淇／綜合報導

英國跳水王子戴利（Tom Daley）和搭檔馬提李（Matty Lee）26日摘下男子雙人10公尺跳水金牌，打敗中國夢幻隊組合。戴利日前在YouTube開箱東奧選手村，詳盡介紹周遭環境之餘，還不斷大讚選手村真的是很酷的地方，「我很幸運我住在這裡！」

擁有96.3萬人訂閱的英國跳水王子戴利21日在YouTube開箱選手村，截至目前為止，已有240多萬人觀看。戴利先從房間介紹起，鏡頭首先拍向窗外，直呼「風景不錯！」接著逗趣出賣搭檔兼室友的馬提李，笑說床很亂，對方則是趕緊衝上前稍微整理。

選手村房間還有一個亮點是「紙板床」，不過戴利與馬提李親身實測，兩個人彈呀彈仍舊「堅固、沒塌下去」。房間內還有冰箱、冰櫃、遊戲機等，戴利興奮地看著免治馬桶說，這個很多功能！接著，他又忍不住大讚，主辦方提供的2020晨袍很可愛，「蓬鬆、厚實，我很喜歡！」

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▲▼英國跳水王子戴利（Tom Daley）和搭檔馬提李（Matty Lee）摘下L奧運男子雙人10公尺跳水金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國跳水王子戴利和搭檔馬提李摘下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

戴利接著走上街，往後一拍，原來房間外頭會依不同國家選手而掛上該國旗幟，讓他笑著說，「很高興能有機會探索。」而後，他又往路上拍，這些車全是自動駕駛的，能帶選手去做不同的事情。

戴利之後帶著大家進食堂，整個空間很大，每個人都要戴著手套拿餐盤，而桌子方面也有額外加工，每個座位中間都有透明隔板，確保彼此間不會傳播病毒。這個食堂是24小時營業的，因為每個選手要用餐的時間不同，所以全天開放，戴利也直呼「非常方便！總是可以來吃飯。」

走著走著，戴利忍不住大讚，選手村附近都有「補給站」（Tokyo Tap Water Station），每個人都可以拿水壺來裝水，「東京顯然有非常乾淨的自來水」。

戴利飽足後，也帶大家逛逛選手村，有雜貨店、美髮沙龍、禮品店、郵局等，也有賣泰迪熊、T-shirt、郵票，真的就像一個小村莊，「你所需要的一切都有！」

回到住處後，戴利分享防疫期間最崩潰的一件事，那就是大家每天都要做篩檢，而「沒消息就是好消息」，選手們的手機都有被持續追蹤，所以若測出來是陽性，接觸者也會一併找出並隔離。

最後戴利也說，這個村莊真的很好，且路上掛滿各個國家的旗幟，「這是一個非常酷的地方，我很幸運我住在這裡！」

不少網友看完影片後也表示，「我是日本人，沒想到奧運村這麼棒，希望你們在這裡玩得開心」、「感謝分享，看起來很舒服」、「想像一下，如果沒有新冠病毒，日本會做得更多」。

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