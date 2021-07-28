30秒就有1人因肝炎死亡　C肝患者一定要知道這9件事

▲醫師指出，全台有高達12萬名的C肝患者尚未治療。（圖／記者趙于婷攝）

記者許若茵／綜合報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，醫師警告，肝硬化患者死亡風險更比健康的人高出3.31倍，呼籲民眾除儘速接種新冠疫苗，也要主動進行肝炎篩檢，如有確診才能及早治療。醫師提醒，世界上每30秒就有1人因肝炎死亡，「C肝治療不容拖延」。

台灣肝病醫療策進會會長暨國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長高嘉宏說，我國最新公布的國人十大死因與男女十大癌症死因中，肝癌、口腔癌、心臟與腦血管疾病等，都與C肝有直接或間接關係。令人憂心的是，現在全台有高達12萬名的C肝患者尚未治療，且受疫情影響，C肝患者篩檢、治療、追蹤的意願大幅下滑。

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「C肝治療不容拖延」，高嘉宏提醒，肝臟持續受到傷害，會加速肝炎、肝硬化、肝癌之肝病三部曲惡化，還會引發肝外器官慢性發炎，導致多處肝外病變，還會改變患者體內脂肪代謝、增加血管硬度，降低細胞對胰島素的敏感度，加速腎功能惡化。

▲C型肝炎與許多重大疾病有直接或間接關係。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

2019年底開始，新冠肺炎疫情蔓延，肝炎患者若染疫，死亡率將高於一般人。高嘉宏指出，慢性肝病和肝硬化患者若感染新冠肺炎，會導致免疫系統失控，讓原本只會精準殺滅病毒的免疫細胞大軍敵我不分的胡亂攻擊，引起細胞激素風暴，還可能發生呼吸窘迫，造成全身性傷害，可能面臨更高的死亡風險。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科主治醫師余明隆補充，大型研究發現，新冠肺炎感染者中，肝硬化患者的死亡風險是非肝硬化患者的3.31倍，為了避免C肝衝擊健康及生命，高風險族群除了主動接種疫苗以外，也應把握疫情趨緩之際，主動進行篩檢及治療。

目前治療C肝已有有效的口服新藥。余明隆說，C肝全口服新藥治癒率高達98%且副作用輕微，療程需8週或12週，可大幅減少患者往返醫院趟數，患者到醫院約領3次便可完成療程，可降低民眾疫情下治療焦慮感。除此之外，服藥期間也不影響疫苗施打，已登記疫苗施打的民眾無須擔心延緩疫苗施打進度。

▲C型肝炎患者服藥期間也能打新冠疫苗。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

余明隆呼籲，隨著疫苗劑量日益充足且疫情趨緩，提醒民眾應響應盡快施打疫苗，且45至79歲成年人、40至79歲原住民族群，應主動前往醫療院所或衛生所進行一生一次的免費肝炎篩檢，如有確診一定要及早治療，千萬不可忽視C肝對健康的衝擊而拖延篩檢或自行中斷治療。

社團法人台灣肝病醫療策進會也整了C型肝炎患者面對新冠疫情必知的9件事情，呼籲患者一定要盡快施打新冠疫苗與進行肝炎篩檢，也要積極治療，避免拖延跟不必要的外出，若要外出務必戴好口罩勤洗手、保持社交距離，並不要與他人共用染血器械。

▲C型肝炎患者面對新冠疫情必知9要事。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）