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中國女間諜色誘我少將！照片曝光　「中共最大滲台祕密組織」揭密

中共軍委政治工作部廣州分局隸屬中共國安部系統，專搞情報及組織滲透工作，透過香港商人來台布建，滲透台灣高階將領。（翻攝網路）

▲中共軍委政治工作部廣州分局隸屬中共國安部系統，專搞情報及組織滲透工作，透過香港商人來台布建，滲透台灣高階將領。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

共諜滲透台灣無孔不入，國安單位曾估計，中國間諜在台約有5,000人，過去15年來破獲的近百件共諜案，幾乎都集中在軍事機構，透過各種方式利誘國人換取情報，例如中共廣東省海外聯絡辦公室透過謝姓港商企圖滲透我三軍將領，該單位實際上是中共軍委政治工作部廣州分局，屬中共國安部系統之一，除專搞情報及組織滲透工作，並強化中共對台的政經情報蒐集等任務，透過各種利誘方式滲透台灣。

中央軍事委員會政治工作部位於北京市，正副主任都由中共上將及中將出任，顯見地位重要，它的前身是中國人民解放軍總政治部，負責中國軍隊的政治工作，包括宣傳、思想政治、青年、組織、紀律工作，並負責保衛及對外聯絡工作，做為鞏固領導中心的黨機器之一。

此外，中共國安部第四局也位在廣東，同樣負責對台情報工作，利用台商或退休軍職人員佈建共諜網，刺探台灣國防、外交或內政等重大機密，甚至要求我高階軍方人士交出佈建在海外的「紅花會」情報人員名單。

少將羅賢哲（右，軍聞社）擔任駐泰國武官時，傳聞遭持澳洲護照的中國女間諜（左，翻攝中華網論壇）色誘，外洩台美合作的「博勝案」，遭判無期徒刑定讞。
▲少將羅賢哲（右，軍聞社）擔任駐泰國武官時，傳聞遭持澳洲護照的中國女間諜（左，翻攝中華網論壇）色誘，外洩台美合作的「博勝案」，遭判無期徒刑定讞。

中共情報人員無孔不入，除了財物誘惑和要脅外，投懷送抱的美人計是諜報戰中，最致命也最有效的詭計之一，例如前陸軍司令部通資處少將處長羅賢哲就是一例，羅在擔任國防部情報次長室駐泰國軍協組上校組長時，受到中共計誘與一名中國情報人員交往，卻被偷偷錄下性愛不雅畫面，最後被迫在泰國曼谷向中共官員輸誠，後來還收取金錢利益，不斷交付軍事情報，遭判無期徒刑定讞，監禁終生。

此外，2016年，檢調也破獲中國解放軍前上尉鎮小江來台發展共諜組織，不少退役軍官遭吸收利誘，新竹樂山長程預警雷達站情資、幻象2000等戰機的性能提升計畫，及軍方遠距遙攻系統「萬劍彈」等軍事機密疑遭洩漏，鎮小江遭判刑4年定讞，去年刑滿出獄即遭驅逐出境。共諜案層出不窮，已嚴重危害國家安全，唯有保密防諜，才能杜絕共諜滲透並確保國人安居樂業。


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