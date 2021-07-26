「台灣選手」稱號引發討論　韓網友：台灣不叫台灣，還要叫什麼

▲主辦國日本技術性的讓代表團正名為「台灣」，讓韓國網友也引發討論。（圖／體育署提供）



中央社記者廖禹揚首爾26日專電

韓國網友在社群網路上討論東京奧運時，以「台灣選手」稱呼台灣代表隊，讓台灣網友大呼感動，引起韓國論壇及媒體注意，有報導形容，被稱呼「台灣」比拿銀牌更讓台灣人感動。

台灣男子射箭代表隊今天在團體賽中摘銀，拿下本次奧運第3面獎牌，有台灣網友注意到，韓國人在慶祝本國選手奪金同時，也不忘祝賀「台灣選手」，「台灣選手們」因此登上韓國推特熱門關鍵字。

台灣網友在推特上傳韓國地區熱門趨勢關鍵字截圖，並感嘆「大家都叫我們台灣，什麼時候我們才可以叫自己台灣」，推文被轉回韓國論壇，引發熱烈討論，朝鮮日報報導形容，比起銀牌，「台灣」這個珍貴的稱呼更讓台灣網友感動。

▲韓國網友都以「台灣選手」稱呼今天在射箭男團奪銀的三位選手。（圖／體育署提供）



報導提到，台灣在2018年曾試圖透過舉辦公投，爭取以「台灣」名稱參加東奧，但面臨國際奧林匹克委員會（IOC）警告與中國政府的壓迫，最終公投未能通過此提案。

許多韓國網友也在論壇上聲援台灣，直言「台灣就是台灣」，「台灣不叫台灣，還要叫什麼」，也有網友提及日前韓國公營廣播電視台（KBS）、文化廣播公司（MBC）轉播東奧開幕式時，主播直接以台灣稱呼中華隊。

日本NHK在東奧開幕式上，以「台灣」稱呼中華隊，不少旅外台灣人在網路上分享國外媒體對台灣的稱呼，韓國電視台介紹「台灣」時加上首都台北、半導體產業發達等字眼，也引發關注；但實際上，在2018年韓國主辦的平昌冬季奧運轉播中，韓國電視台就已經使用「台灣」來稱呼中華代表隊。

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