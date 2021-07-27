168斷食法沒瘦反增胖？營養師：你可能犯了3種錯誤

▲很多人執行「間歇性斷食」一下子就失敗了，來看看營養師怎麼說。（示意圖／Unsplash）



生活中心／綜合報導

「168斷食法」可以說是近幾年非常夯的瘦身法，只要將早餐晚點吃、晚餐早點吃就能夠達成，不過有不少人執行後發現自己沒變瘦反增胖，營養師Sunny在《Sunny營養師的間歇斷食餐盤》一書中提到，很多時候是因為方法錯了，請民眾避免以下三種常見失敗情況。

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▲《Sunny營養師的間歇斷食餐盤》。（圖／采實文化提供）



1. 必須度過適應期

剛開始執行的時候，一定都會經歷忽然改變進食習慣而產生的飢餓感，甚至產生易怒、焦躁、注意力無法集中等情形，但在一段時間適應後，就能獲得改善，如果不適感過於嚴重，請先放寬斷食時間限制，再循序執行。

2. 避免報復性進食

執行間歇性斷食的時候，有些人會跳過早餐不吃，忍受飢餓感一直到中餐，於是可以進食的時間一到，就開始大吃大喝，然而，這樣報復性進食反而會讓你吃下比平常更多的熱量，根據熱量平衡原理，這樣子不但瘦不下來，反而還可能會變得更胖。

3. 避免攝取過少熱量與營養素

當限制進食時間後，若不注意營養攝取，只吃自己愛吃的，或是吃的量太少，容易造成營養缺乏。長期下來，還有可能造成身體代謝問題，影響內分泌、經期紊亂、失眠，甚至還會有肌肉流失等現象，所以就算執行斷食，仍必需注意均衡飲食，攝取六大類食物，包括全穀雜糧類、豆蛋魚肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，還有乳品類，根據每日所需分量，平均分配在可以進食的時間內均衡攝取，除了遵守進食的時間，吃的內容其實更為重要。