明天降級開吃了！台中燒肉名店「30天內2人線上訂位時段已滿」

▲台中燒肉名店屋馬燒肉8月底前訂位全滿。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

明天疫情警戒調降至二級，台中市餐飲可內用，但是許多台中排隊餐廳仍持觀望態度，延後開放內用措施，包括必比登推介餐廳金之園、漢來海港、林酒店森林百匯自助餐、鼎泰豐、海底撈等；不過台中人想吃美食的心早已按捺不住，燒肉名店屋馬在台中的5家分店，中友店的預約系統竟顯示30天內2人線上訂位已滿，其他分店8月前時段所剩無幾，各店電話也打不通。

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▲中友店訂位8月中旬前訂位全滿。（圖／翻攝官網）



實際上屋馬官網查看，發現各分店的線上預約時段，本周午、晚餐幾乎全滿，多數店8月前竟只剩下深夜時段23:00可訂位，且各分店電話都佔線中，無法接通，有消費者無奈地說「早上看還有午餐時段可選，猶豫一下訂位竟已全滿，打電話聽了快10分鐘給愛麗絲後決定放棄！」

百貨公司部分，新光三越館內餐廳全面開放內用；中友百貨內火鍋、燒烤類無法供個人餐的餐廳維持外帶不內用，例如八色烤肉、開飯川食堂等。廣三SOGO百貨館內餐廳，包括漢來海港內用服務7/30開始、牛角內用服務7/29開始，僅供應個人套餐、漢來軒及漢來蔬食7/27開放內用。大遠百內的饗食天堂、鼎泰豐等店也暫不開放內用。

▲老虎城購物中心的燒肉餐廳「燒肉風間」27日開幕。（圖／館方提供）



不過也有餐廳撐過2個月三級警戒時期，選擇在明天開幕迎客，位在老虎城購物中心的燒肉餐廳「燒肉風間」以及韓式料理「訪韓國」豆腐鍋原本預計5月份開幕，但裝修完成卻遇上疫情海嘯，業者努力撐到降級開幕迎客，也強調做好一切防疫措施，讓消費者吃得安心。

▲老虎城購物中心的韓式料理「訪韓國」豆腐鍋27日開幕。（圖／館方提供）