跟弟弟足部連結…人妻被發現急撇！親媽一眼認出「女兒腳」力挺女婿

▲人妻跟小王足交，照片被發現後還否認，但媽媽卻出面作證力挺女婿，判決結果出爐。（示意圖／pexels）

記者陳韻如／台東報導

台東一名已婚女保險業務主任花花（化名）與男子阿義（化名）發生婚外情，且雙方均有戀足傾向，還多次拍下口交、足交的照片，花花丈夫抓包後憤而提告，但花花否認自己就是照片中的女主角，卻被她媽媽一眼認出，甚至出面作證挺女婿，而近日判決結果出爐，花花與阿義須連帶賠償丈夫70萬元。

花花丈夫指控，花花2019年6月間認識阿義後，竟多次利用出差機會與阿義發生關係，而他還在花花手機中發現有口交、足交，甚至是性器交合的照片，在經過他與花花商談後，花花原本答應回歸家庭，卻又刪除具有相關證據的照片，再私下與阿義交往，侵害了他的配偶權，讓他憤而對兩人提告求償。

開庭時，阿義否認姦情，還表示2人見面地點多為咖啡廳，並有其他友人陪同，而在聊天中他發現，2人均有戀足傾向，這種癖好較為特殊、少見，因此他偶爾會傳送自己與親密女性友人的私密照片給花花看，但他與花花絕無任何親密接觸。

另外，花花的說法也與阿義大致相同，並稱丈夫因與她經濟實力懸殊而自卑，對她時常疑神疑鬼，也有強烈控制慾，且丈夫未經同意擅自拿走她手機，在看到照片後還幻想她與阿義有親密關係，但照片中的女主角並非她本人，且照片也只是好友間基於好奇才分享的。

然而，即便花花丈夫提出多張男女性交、足交照片為證，卻無法證明照片中女子就是花花，法官忍為他舉證不足。

不過，花花媽媽一眼就認出女兒的腳，更出面力挺女婿表示，「照片中擦紅色指甲油的腳，大姆指有一顆黑痣就是她女兒的腳」。她還表示，女婿發現照片之後，女兒就說自己腳受傷，「我認為應該是她手術做掉了。」

法官審理後認為，花花與阿義的行為已侵害到丈夫配偶權，而起初丈夫選擇隱忍，給予她機會修補家庭關係，但2人卻仍執迷不悟，導致婚姻關係破裂無法修補而離婚，法官最終判花花與阿義須連帶賠償丈夫70萬元。