19歲嫩媽帶6月大女嬰私奔網友！虐死親骨肉　夫怒：畜生不如

圖文／鏡週刊

2017年10月、宣判當天，24歲的T男在媒體前，聲淚俱下地咒罵：「這二個畜生不如的東西，要不是在法院，我一定拿棍子打他們！」T男之所以如此憤慨，是因為他怎麼也想不到，自己6個月大的女兒茹茹（化名）不幸殞命，竟是離家出走的老婆W女和同居男友H男下的毒手！

故事要從2014年說起，當時T男與年僅19歲的W女「奉子成婚」，隔年5月生下茹茹，一家三口住在T男彰化老家，W女似乎無法適應婚姻生活，整天沉迷網路交友世界，疏於照顧女兒，T男因此屢屢與她發生爭執。

▼年僅19歲的W女沉迷網路交友，甚至帶著女兒跟男網友私奔。



就在茹茹6個月大時，T男發現W女跟20歲的H男互傳曖昧訊息，忍無可忍的他痛斥W女一頓，過沒幾天，W女留下一句「我想出去靜幾天」的訊息，就帶著女兒人間蒸發，完全聯繫不上。T男事後得知，原來老婆跟H男私奔回台東娘家，過著同居生活。

沒想到，想人再次聯繫已是茹茹的死訊。接到通知的T男趕到醫院時，只見到親生女兒冰涼的遺體，小小的身軀上不只頭部有明顯外傷，連腹部也有大面積瘀青，手臂還有多個咬痕，讓他看了心疼不已。

▼茹茹（化名）幼小的身軀上，滿是遭凌虐的傷勢，手臂還有清楚齒痕。



至於茹茹的母親W女跟男友，並沒有太多意見，只表示希望讓茹茹的遺體盡早火化，但不僅T男不肯，就連負責相驗的檢察官也發現事有蹊蹺，下令禁止火化，展開調查。

全案審理期間，法官詢問茹茹腦傷及脾臟破裂等問題時，W女先稱：「女兒踢腿導致自己後退撞到牆。」後來改口說：「女兒從椅子側翻倒地，摔到頭。」還說茹茹凝血功能異常，是所謂的「玻璃娃娃」，她幫茹茹擦藥，不慎造成大面積瘀血，願意承擔過失致死的責任，但是絕對沒有凌虐女兒。

▼年僅20歲的H男逃亡後躲在墾丁的按摩店當雜工，賺取生活費。



不過，W女的說法被狠狠打臉，法官徵詢專家意見後認定，凝血功能異常不足以造成茹茹的死亡，W女身為母親，卻矯飾開脫，將死亡責任全數推給已故的女嬰，根本是在狡辯卸責，沒有真誠悔悟，惡性甚重，因此將她依傷害致死等罪，重判14年有期徒刑。

至於H男，法官認為，他跟茹茹非親屬關係，雖然有用腋下夾壓的方式虐待茹茹，但並不是致命傷，加上他曾通報將茹茹送醫，良心未泯，因此只依傷害罪輕判他6個月有期徒刑，可易科罰金，為此案畫下句點。

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