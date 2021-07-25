捐河南「5000萬人民幣物資」網心疼破產　鴻星爾克總裁闢謠

▲陸企鴻星爾克ERKE支援河南洪災。（圖／取自鴻星爾克ERKE官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國產體育品牌鴻星爾克（ERKE），因在巨額虧損的背景下，向河南賑災捐贈了價值人民幣5000萬元（約合新台幣2.15億元）的物資，引發陸網大讚買爆，有人甚至直白留言，「娘嘞感覺你都要倒閉了還捐了這麼多。」對此，總裁吳榮照25日凌晨發文坦言，近年轉型過程的確「非常困難」，但並沒有「瀕臨破產。」

在此之前，面對公司熱度上升後，商品銷量大增，品牌直播間湧入百萬網友，吳榮照還曾出面喊話，請消費者理性消費，有需要再買。

▲陸企鴻星爾克捐款後，電商直播間湧入大量消費者，總裁吳榮照現身直播間呼籲理性消費。（圖／翻攝自微博）

吳榮照在個人微博上，轉發一篇創業心路歷程的報導，表示自家 2000年以微薄的資金從福建起家，正式創立鴻星爾克，2003年遭遇洪水、2008年金融危機、2015年遭遇大火等考驗，雖然經歷風風雨雨，仍秉持匠人精神。

他指稱，公司近幾年經過調整，已經取得一定效益，「所面臨的轉型過程，依然非常艱難，但是倒也沒有像許多網友所調侃的『瀕臨破產』。」

他表示，直到近日，河南水災令我感同身受。自己盡的這份力量，意外得到網友們浪潮般的力挺和關愛，感覺受寵若驚，又有點「蒙圈」，除了感恩還是感恩！

據了解，2011年2月，鴻星爾克於資本市場上，曾因財務數據存在虛增貨幣現金和銀行存款共計11.5億元人民幣等問題，被迫停牌，直至今日仍未開放交易；2020年，鴻星爾克總營收為28.43億元人民幣，但扣除成本，淨利潤虧損了高達2.2億元人民幣。

因此，本次鴻星爾克在自家微博公告捐款訊息後，大量網友將該訊息「心疼」上了平台熱搜，甚至有網友發現，該品牌官方微博甚至未開通微博平台會員，以至有熱心網友認為它「太低調了」，主動幫忙充值，開通會員到2140年。有網友說，「娘嘞感覺你都要倒閉了還捐了這麼多」、「捐了和安踏一樣的五千萬，真的很了不起。」

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