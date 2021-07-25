　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

捐河南「5000萬人民幣物資」網心疼破產　鴻星爾克總裁闢謠

▲▼陸企鴻星爾克ERKE支援河南。（圖／取自鴻星爾克ERKE官方微博）

▲陸企鴻星爾克ERKE支援河南洪災。（圖／取自鴻星爾克ERKE官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國產體育品牌鴻星爾克（ERKE），因在巨額虧損的背景下，向河南賑災捐贈了價值人民幣5000萬元（約合新台幣2.15億元）的物資，引發陸網大讚買爆，有人甚至直白留言，「娘嘞感覺你都要倒閉了還捐了這麼多。」對此，總裁吳榮照25日凌晨發文坦言，近年轉型過程的確「非常困難」，但並沒有「瀕臨破產。」

在此之前，面對公司熱度上升後，商品銷量大增，品牌直播間湧入百萬網友，吳榮照還曾出面喊話，請消費者理性消費，有需要再買。

▲▼陸企鴻星爾克捐款後，電商直播間湧入大量消費者。（圖／翻攝自微博）

▲陸企鴻星爾克捐款後，電商直播間湧入大量消費者，總裁吳榮照現身直播間呼籲理性消費。（圖／翻攝自微博）

吳榮照在個人微博上，轉發一篇創業心路歷程的報導，表示自家 2000年以微薄的資金從福建起家，正式創立鴻星爾克，2003年遭遇洪水、2008年金融危機、2015年遭遇大火等考驗，雖然經歷風風雨雨，仍秉持匠人精神。

他指稱，公司近幾年經過調整，已經取得一定效益，「所面臨的轉型過程，依然非常艱難，但是倒也沒有像許多網友所調侃的『瀕臨破產』。」

他表示，直到近日，河南水災令我感同身受。自己盡的這份力量，意外得到網友們浪潮般的力挺和關愛，感覺受寵若驚，又有點「蒙圈」，除了感恩還是感恩！

據了解，2011年2月，鴻星爾克於資本市場上，曾因財務數據存在虛增貨幣現金和銀行存款共計11.5億元人民幣等問題，被迫停牌，直至今日仍未開放交易；2020年，鴻星爾克總營收為28.43億元人民幣，但扣除成本，淨利潤虧損了高達2.2億元人民幣。

因此，本次鴻星爾克在自家微博公告捐款訊息後，大量網友將該訊息「心疼」上了平台熱搜，甚至有網友發現，該品牌官方微博甚至未開通微博平台會員，以至有熱心網友認為它「太低調了」，主動幫忙充值，開通會員到2140年。有網友說，「娘嘞感覺你都要倒閉了還捐了這麼多」、「捐了和安踏一樣的五千萬，真的很了不起。」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光
東奧第1個世界紀錄誕生！　澳洲女子4x100米自由式接力碾壓
「台灣球王」盧彥勳東奧首戰落敗！20年球員生涯結束
快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐！千萬得主是你嗎？
吳亦凡KTV狂歡「20女 vs. 4男」恐怖細節曝光！　20
威力彩上看8.2億！4星座中獎撇步一次看　「金牛座」今晚切記
楊勇緯爸爸更帥！深邃五官「撞臉男星」20年神照出土　鄉民全炸
福原愛東奧看一半「想到北京奧運」！　鬆口曝32年來第一次
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

烟花颱風12時30分登陸浙江舟山　上海地鐵兩條線路停運

捐河南「5000萬人民幣物資」網心疼破產　鴻星爾克總裁闢謠

美副國務卿雪蔓今訪陸　王毅前一天嗆：美國自以為高人一等

陸射擊選手奪東奧首金！CNN下標提「新冠確診也增加」惹怒陸媒

陸日增5本土確診　南京啟動第二輪「全市普篩」

邊境疫情不斷　中國提供緬甸疫苗「包含克欽邦反叛軍一萬劑」

烟花預計下午2點登陸浙江　暴雨已導致海水倒灌多人受困

陸「射擊女神」爆冷出局！PO睡衣自拍照道歉　竟被罵爆急刪文

長春大火14死！濃煙中「人影突墜樓」影片曝　婚紗拍一半驚恐逃生

中概教育股雪崩暴跌後　陸宣布：禁止校外培訓機構上市融資！

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

高雄女路過積水觸電！搶命4天亡　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生

台灣首面獎牌開張！楊勇緯創紀錄 勇奪東奧銀牌...寫下柔道歷史新頁

烟花颱風12時30分登陸浙江舟山　上海地鐵兩條線路停運

捐河南「5000萬人民幣物資」網心疼破產　鴻星爾克總裁闢謠

美副國務卿雪蔓今訪陸　王毅前一天嗆：美國自以為高人一等

陸射擊選手奪東奧首金！CNN下標提「新冠確診也增加」惹怒陸媒

陸日增5本土確診　南京啟動第二輪「全市普篩」

邊境疫情不斷　中國提供緬甸疫苗「包含克欽邦反叛軍一萬劑」

烟花預計下午2點登陸浙江　暴雨已導致海水倒灌多人受困

陸「射擊女神」爆冷出局！PO睡衣自拍照道歉　竟被罵爆急刪文

長春大火14死！濃煙中「人影突墜樓」影片曝　婚紗拍一半驚恐逃生

中概教育股雪崩暴跌後　陸宣布：禁止校外培訓機構上市融資！

找不到貓！轉眼見「毛茸茸食材」鍋內睡翻　網暴動點餐：辣炒年貓

三級作戰70天／柯文哲難「清零」　市場風暴教會「與病毒共存」

灰狼臨時不讓赫南高梅茲打奧運　西班牙怒噴絕非醫療考量

19歲跆拳道女將羅嘉翎　驟死賽逆轉退南韓強敵李雅凜

振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

「這錢賺得下去？」他替90歲阿婆裝潢怒了　驚見全偷工減料險崩塌

中央將收回屆效莫德納　北市：會做到「沒有任何一劑被收回」

烟花颱風12時30分登陸浙江舟山　上海地鐵兩條線路停運

三級作戰70天／「沒有誰比誰厲害」　蘇貞昌「老船長」抗疫臨危不亂

今夏必吃的「芒果甜點」！鬆軟舒芙蕾、抹茶千層蛋糕 　加進去都超搭

大陸熱門新聞

陸射擊女神爆冷出局！PO睡衣自拍照　竟被罵爆急刪文

即／吉林長春大火　至少14死26傷

長春大火14死！　疑多人濃煙中墜樓

台灣隊進場「切畫面」　騰訊道歉：沒版權

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

陸射擊選手奪東奧首金！CNN下標惹怒陸媒

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

中概教育股崩跌後　陸宣布禁培訓機構上市

虧損品牌慨捐河南2億　陸網讚買爆

才買1個月　男崩潰跑車玻璃被踩碎

浙江：烟花颱風「本體上岸」登陸要到25日

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

陸射擊妹拿下東奧首金　射氣球射到老闆崩潰

更多熱門

關鍵字：

鴻星

讀者迴響

熱門新聞

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

快訊／新北市議員唐慧琳罹胰臟癌離世　享年49歲

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

吃定OL「沒內褲又好欺負」　惡狼4度性侵她

戴資穎神角度短球回擊「幾乎貼地」　網驚呼

2喬治亞球員搭飛機到了東京　竟發現沒報名

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面