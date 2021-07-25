正妹獨步飯店長廊！噁男突伸雙手狂揉、下體猛頂　她崩潰尖叫

▲女子獨自走在飯店長廊，竟遭一名男子背後環抱、揉胸，嚇得她放聲尖叫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

女子小君（化名）2020年底到新北市一間四星級飯店用餐，但沒想到她獨自走在宴會廳外長廊時，一名莊姓男子竟從後方伸手環抱她，不斷搓揉她的胸部，還用下體狂頂她，甚至將她拉至長廊角落，直到其他賓客經過發現後，莊男才嚇得趕緊收手逃跑。案經小君報警提告，法院則依強制等罪判莊男拘役55天，得易科罰金5萬5千元。

判決書指出，任職於電腦公司的莊男2020年12月4日到該飯店參加商務聚餐，見到身材姣好的小君獨自走在飯店長廊，頓時起了色心，竟趁著周遭無人之際，衝上前環抱小君，雙手不斷搓揉小君的雙峰，下體也不忘挺出狂頂小君臀部。

小君當時嚇得放聲尖叫，但莊男仍將她強拉至長廊角落，直到有其他賓客經過發現此事，莊男才嚇得趕緊停手逃跑。案經小君報警提告，莊男不但要接受刑事裁罰，公司也對他展開性騷擾調查。

新北地院審理後認為，莊男不懂得尊重女性，不只妨害女子自由，還用雙手觸碰對方胸部，甚至用下體狂頂，欠缺了尊重女性身體自主權的觀念，侵害女子身體身體自主尊嚴，造成對方身心受創，最終判他拘役55天，得易科罰金5萬5千元。全案可上訴。