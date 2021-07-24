IG曬比基尼辣照「警察找上門了」　網紅驚呆：一堆人檢舉

▲澳洲網紅愛麗莎因上傳海灘照被檢舉違反居家限制令。（圖／翻攝自Instagram／dominiquelissa）

實習記者黃品臻／綜合報導

澳洲一位在IG上擁有超過23萬粉絲的模特，上週四（15日）上傳了在海邊拍攝的比基尼美照，引來快8000人按讚，不過貼文一出，隔天竟有警察找上門，原因是有民眾質疑她在封城禁令下，還出門到海邊拍照，擔心造成防疫破口因而檢舉她。

據澳洲媒體7NEWS報導，在澳洲當地小有名氣的網紅、模特兒愛麗莎（Dominique Elissa）經常在IG上分享自己的生活照與辣照，她上週四（15日）上傳了一組在新南威爾斯省南部海岸傑維斯灣（Jervis Bay）拍攝的比基尼照片，吸引了近8000名網友按讚，不過也因為該篇貼文沒有任何時間、地點的註記，竟讓警察隔天找上愛麗莎。

報導指出，愛麗莎被民眾檢舉違反了封城時期的居家限制令。愛麗莎表示，「兩位警察來我家，要檢查我是否在這裡，因為他們接到很多人的投訴，說我在傑維斯灣。」

愛麗莎說，「我真的非常驚訝，因為我前幾天上傳的照片讓這麼多人跑去報警」。愛麗莎隨後也向警察提出每天在家打卡發布照片的證據，澄清自己都有遵守禁令待在雪梨市邦代（Bondi）的家中，而海邊的照片是在很久之前拍的。

新南威爾斯警方發言人表示，不針對個人遭到檢舉的事件做評論，也無法提供有關此案件的任何資訊，不過若接到民眾提供有關可能違反現行禁令的消息，就會採取行動。