南韓裔澳洲公民助北韓賣武器　傳有「台籍男子」牽線

▲南韓裔澳洲公民幫助北韓賣武器，驚傳有台籍男子牽線。（圖／路透社）

文／中央社

澳洲公民崔燦韓被指控協助北韓出口武器；被告於7月中向法院認罪。判決書指有關北韓武器的潛在買家，是由一名台灣男子Raymond Chao安排牽線。

雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站今天報導，出生於南韓的澳洲公民崔燦韓（Chan Han Choi，音譯）向新南威爾斯州（NSW）高等法院認罪後，法院於今天宣布判處有期徒刑3年半。由於崔燦韓自從2017年以來被羈押期間，可折抵全部刑期，故此在法院宣判刑期後，被告現已獲釋。

據新南威爾斯州（NSW）高等法院23日公布判決書所載，被告崔燦韓協助北韓進行軍備、煤、石油和生鐵進出口交易，違反「1945年聯合國憲章」及澳洲「2011主權制裁法」（Autonomous Sanctions Act 2011）；而被告已向法院認罪。

判決書指出，崔燦韓於2017年8月5日至12月16日期間，試圖協助北韓出售武器並聯絡潛在買家；2017年11月9日至12月16日期間，試圖協助北韓出售戰術慣性武器（tactical inertial measurement units）導航設器，並聯絡潛在買家；以及2017年11月5日至8日期間，試圖安排石油進口北韓。

判決書提到，台灣男子Raymond Chao因為知道崔燦韓曾參與北韓產品出口業務，於2010年與崔燦韓聯絡。

判決書又提到，Raymond Chao於2017年向崔燦韓詢問意見，希望了解創業生產北韓的肩射防空飛彈（Man-Portable Air Defence systems，MANPADs）等武器的可行性。崔燦韓當時向Raymond Chao表示，可以配合安排引進北韓相關工程師；隨後，崔燦韓為此與北韓平壤的「Kwangyong貿易公司」（Kwangyong Trading Corporation）聯絡。

判決書還提到，Raymond Chao與崔燦韓自2017年4、5月間開始，當討論到武器時，是以「樹」（trees）和「松樹」（pine trees）等作為暗號；其中「小松樹」（little pine tree）則是指肩射防空飛彈。

判決書指2017年8月5日，崔燦韓向Raymond Chao承諾，將會安排北韓專家前往Raymond Chao的客戶所在的地點；他們當天亦討論到飛彈所需要的固態燃料；Raymond Chao更提到希望崔燦韓協助處理洲際彈道飛彈（ICBM）事宜。隨後崔燦韓多次就此事與北韓相關人士聯絡

判決書指出，崔燦韓於2017年8月19日與Raymond Chao通電話；其中崔燦韓表示將會寄出多棵「松樹」，而且會派遣3或4名工程師；而Raymond Chao則堅持每一棵「松樹」都要有追蹤器（seeker），並指將會在「另一個國家」生產有關設備和「向全世界出售」。

判決書又指出，2017年8月29日北韓發射飛彈越過日本北部；當天，崔燦韓與Raymond Chao聯絡，在交談過程中Raymond Chao提到具有慣性武器（IMU）導航功能陀螺儀（gyroscope），以及問及「松樹」的里程。2017年11月19日，二人又再討論慣性武器（IMU）導航儀器的大小、價格及各項細節。

判決書提及，崔燦韓與Raymond Chao最後一次聯絡，是在2017年11月15日。崔燦韓隨後於16日被拘捕，當時他尚未完成任何協助北韓出售武器交易。

除了試圖安排出售北韓武器之外；據判決書指出，崔燦韓與Raymond Chao曾經合作以出售「俄羅斯」無煙煤的名義，實際上是出售北韓無煙煤；其中買家包括兩家台灣公司，分別為Dan Yan Corporation和World Vision Trading Limited──判決書上並未提及兩家台灣是否了解實情。

判決書還提到，崔燦韓又名「索羅門」（Solomon）和「錫德尼」（Sydney）；1980年代曾於南韓大宇集團擔任工程師，1987年移居澳洲，2001年成為澳洲公民。

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