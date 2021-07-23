AZ、莫德納第二劑可回合約院所預約　緊急出國「提前打」要提證明

▲中央流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心開始使用唐鳳的疫苗意願登記預約平台，讓民眾登記疫苗接種意願並且預約，至於已經要接種第二劑的民眾，指揮中心發言人莊人祥今（23）日說明，如果符合時程間隔，可以到各縣市的新冠疫苗合約醫療院所接種；而近幾週系統登記皆提供AZ疫苗，有上系統登記者也可依照簡訊預約。至於出國緊急需求打第二劑者，要提供證明文件請接種單位酌情接種。

莊人祥說明，接種AZ、莫德納民眾已經符合接種第二劑時程，都可到各縣市新冠疫苗合約醫療院所公費接種。目前兩種疫苗規定間隔10~12周，但若是第一到第三類對象及孕婦，莫德納疫苗接種可以滿28天打第二劑。針對有些有急迫出國，需要提前接種者第二劑的人，要提出相關證明文件如機票，請接種單位酌情提前加以接種。

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莊人祥說，希望各地政府的衛生局跟合約醫療院所針對上述的可接種二劑的對象來加強提供服務，另外還有如果在目前預約系統裡，主要針對最近幾都是AZ疫苗，若滿10周的第二劑對象，也可利用預約系統，可以依照簡訊來通知進行預約接種。

莊人祥提醒，接種疫苗應帶接種紀錄卡還有健保卡到接種院所進行接種，如果疫苗接種紀錄卡遺失，可到第一劑接種醫療院所補發完成第二劑接種。