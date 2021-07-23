懷疑男友偷吃俏助理　PO文嗆小三「愛爬男人床」！下場慘了

▲小真PO文罵小三，最後賠錢又失去男友。（示意圖，與本事件無關／翻攝pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

小真與小方（均為化名）原是好友關係，後來小真懷疑男友和小方有染，在臉書PO文稱「這女助理很愛爬男人的床」、「竟想替代我的位置」等語，小方不滿提告，最後小真不但要支付精神賠償金2萬元，也和男友分手。

根據判決書內容，小方指控，小真去年10月5日因為懷疑男友和她曖昧，就到臉書社團「爆怨公社」PO文，附上照片稱「為了這段感情到處問神明，神明告訴我，這女助理很愛爬男人的床，她見我日子過得好，竟想替代我的位置，老闆男友也接受跟她搞曖昧」。

小方指出，小真文中還提到，「神明告訴我，這個助理很毒，知道我跟男友沒在一起，她就會行動，是篡位，愛爬男人的床，心機很重的助理XXX（小方）」，過2、3天又再次PO文說「祝XXX（男友）跟XXX（小方）你們爛，真會騙，但也該慶幸的是我有早發現」，讓小方身心受創、常做惡夢，求償20萬元及在網路社團貼道歉啟事3天。

小真承認自己有PO文，但當時喝了酒、情緒不穩，後來還燒炭，認為自己沒有寫出小方全名，照片也有把臉遮住，網友應看不出來是說誰，而且小方每周都和老闆家人出去玩，何來做惡夢、日益消瘦的情形。

法官認為，小真貼文可判斷出小方身份，考量雙方經濟條件後，判須給小方2萬元精神賠償，但雙方皆非公眾人物，小真的貼文也在幾小時候就刪除，如果要再張貼道歉文，只會讓更多人知道事情始末，因此認為小真不必在PO文道歉。