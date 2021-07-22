太魯閣出軌成醒不來惡夢！家屬控：台鐵和解書「否認所有責任」

▲太魯閣出軌導致意外。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，是半世紀以來最嚴重的鐵路事故。近日交通部行政調查報告出爐，其中指出台鐵有多項缺失，日前還有家屬控訴「台鐵逼簽和解書」，21日又有家屬在網上發文，直指「台鐵和解書內全盤否認所有責任」，痛批「台鐵回應敷衍，連官網都一個月未更新」。

交通部18日公布行政調查報告，報告內指出台鐵共有五項疏失，包括施工計畫與各項文件審核與核定有疏漏、主辦單位督導工程不周、工地人員管理有疏漏、工地人員缺乏行車安全教育訓練、工地防護不周全。

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其中一名22歲罹難者的家屬21日在論壇Dcard發文，針對太魯閣事故，他表示是「醒不來的惡夢開端」，並指出，自從疫情爆發以來，太魯閣事故關注越來越小，台鐵提供的和解書甚至全盤否認自己的責任，家屬痛批「你家發的工程、你家的車、你家賣的票，怎麼可能台鐵沒責任？」

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂。（圖／記者郭世賢翻攝）

家屬指出，每當有人提出回應，台鐵都只會複製貼上敷衍發言，僅回應「會持續滾動檢討，持續透過關懷員、官網專區、群組等管道，適時讓大家了解」。

家屬質疑，台鐵聲稱將透過官網提供資訊，然而官網卻未看到任何有關安全改革的內容，只有四月事發後緊急修部進度表，家屬也沒有透過關懷員得到任何進度報告，官網甚至一個月沒有更新。

台鐵回應未更新是因為「中華電信公司作業時間」延後導致，還聲稱「改革非一蹴可幾，恐較難以每日都更新改革資料」。家屬仍質疑「問題不是官網沒辦法每日更新，而是完全沒有更新」，台鐵則回應「持續檢討改善」。

▲太魯閣出軌當時搜救情形。（圖／記者郭世賢翻攝）

家屬表示，交通部在5月21日就完成行政調查，卻遲遲等到7月18日才公布，在這期間不斷強調自己沒有刑責，讓家屬只好妥協，想不到行政調查出爐後，內容竟寫滿台鐵缺失，許多家屬簽署放棄對台鐵的追溯權益書後，才看到報告內容也於事無補。

對此，台鐵局表示，行政調查報告由鐵道局負責辦理，台鐵局為被調查單位，不便表示意見。家屬在群組反應意見，台鐵局均十分重視，有關安全改革工作辦理情形之更新，台鐵局將參照家屬意見持續滾動檢討更新，針對未盡完善之處，也向家屬致歉。