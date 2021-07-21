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色男玩「第五人格」騙2少女全裸！設局逼拍自慰片：傳給妳朋友看

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲一名男子透過手機遊戲「第五人格」，又騙未成年少女拍猥褻照。（示意圖／pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

桃園一名林姓男子2020年透過手機遊戲「第五人格」結識多名未成年少女，並以贈送虛擬寶物為由，誘使少女拍下裸露下體、胸部，甚至是自慰的猥褻影片，傳送給自己，保留觀賞。檢方依照違反《兒童及少年性剝削防制條》提起公訴，一審將他判刑8年。上訴二審後，高院二審21日也將他判刑8年。可上訴。

根據判決書顯示，林男因透過手機遊戲「第五人格」結識12歲少女，並在2020年 2月某時，在桃園市大園區住處，要求少女裸露全身並開視訊進行自慰行為，若配合的話便會贈送遊戲虛擬寶物。對此，少女分別與林男進行58秒、5分鐘及8分鐘的視訊通話。而林男也趁少女不注意時，開啟螢幕錄影功能，將猥褻畫面儲存。

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

林男事後又以一人分飾兩角的方式，用臉書帳號傳訊給該名少女，表示林男握有她的猥褻影片。少女聽聞後便趕緊與林男連絡，怎知林男卻威脅她傳送自己或朋友的自慰影片，「否則就傳給妳朋友看」、「如果妳做最後一次，我都刪光」、「確定不要我就傳了」、「我就傳給妳朋友看」。少女最後藉故拖延，並報警處理，才沒讓林男得逞。

檢方對林男提起公訴。一審法院將林男重判有期徒刑8年。案經上訴，高等法院二審審理時，林男以自己犯罪情節輕微、所生危害不大，以「情堪憫恕」為由，請求二審減刑。但高院認為林男的犯行並未情堪憫恕，不足可採，維持原判8年。可上訴。

另外，檢方還發現林男用同樣手法又騙另一名當時年僅10歲的少女，使該名少女在自家浴室中，拍下裸露胸部、下體之猥褻照片，傳送給林男。新竹地院4月間也對他另外判刑7年6月，目前上訴二審審理中。2案若合併執行，行期恐怕超過10年。

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