85萬現金紙袋有阿嬤的名字　22歲詐騙車手躲超商見鐵證認了

▲一名73歲的老婦人誤信詐騙集團的話術，提領85萬元交付詐騙車手，所幸警方逮捕車手尋回老婦人積蓄。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名73歲的老婦人誤信詐騙集團的話術，以修繕房屋為理由，獨自到信用合作社提領85萬，依照指示將錢放在路口的單車車籃內，讓車手方便取款。警方獲報後，果真在附近發現詐騙車手，當場在他背包內查獲一個寫有老婦姓名的紙袋，成功找回老婦人的積蓄。全案依詐欺罪嫌將他移送法辦。

這起詐騙案是發生在15日下午1點10分左右，一名73歲的蘇姓老婦人到左營區的信用合作社提領85萬元，事後行員驚覺異狀報警。仁武分局澄觀派出所獲報後，立刻前往老婦人家中了解是否遭人詐騙。抵達後，詢問蘇婦提款原因，她眼神閃爍的回答，領錢是為了要幫女兒修繕房屋，絕對沒有被人詐騙，反而讓員警覺得有異，研判詐騙車手可能才剛取款離開，立刻通報加強搜尋附近的可疑人士。

▲警方在超商內查獲詐騙車手，並取回遭詐騙的85萬元現金。（圖／記者吳世龍翻攝）

果然在離蘇婦住家400公尺外的一家超商內，發現拿著背包的22歲劉姓男子，行跡相當可疑，立刻上前盤查身分。他面對警方詢問時，前後說詞反覆，加上在他的背包內發現有一個寫有老婦姓名的信用合作社紙袋，且裡面裝著85萬元的現金，這時劉男見事跡敗露，才坦承是詐騙車手。

警方調查，起初老婦就是不願承認接獲詐騙電話，直到劉男落網，家屬帶她到派出所，看到追回的積蓄85萬元，她恍然大悟後說，日前曾接獲戶政單位科長電話，指出戶籍謄本遭他人冒用，還以偵查不公開為由不得告訴他人，這才相信自己遭到詐騙。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

高雄水電工「防疫期」當車手 ATM「提款塞紅包袋」露餡

大媽網戀愛上壞人變車手 助提百萬黑心錢