麻省理工男3年沒工作！父母送800萬養他...竟怨爸媽：把我養成巨嬰

▲對於父母「無止境的愛」,麻省理工男滿腔怨恨。(圖/翻攝自推特/@QiaochuYuan)

實習記者高琳景/綜合報導

美國華裔男子袁喬楚(Qiaochu Yuan,音譯),近日在推特連發30多則貼文來抱怨父母,指責他們在他沒有工作的3年裡,只給他大量的錢財並非情感上的照顧,對於父母這種「無止境的溺愛」,袁男滿心怨恨,甚至自嘲自己是被父母養大的「巨嬰」。

根據《太陽報》報導,袁喬楚在推特上以「巨嬰」(Magnificent Adult Baby)為名發文,表示畢業於麻省理工學院的他,已有3年的時間沒有工作。他表示,「3年沒工作卻也沒有餓死在街頭,而且還活得好好的,就是因為父母會不斷給錢,只因他們愛你。」他也坦言,大學4年的所有花費,都是他父母給的,就算在這沒有工作的這段期間,還給了他18萬美金(約新台幣500多萬)當生活費,甚至在去年8月生日時,直接給他10萬美金(約新台幣280萬)當禮物。

袁喬楚在貼文中抱怨,父母不斷匯錢給他的行為讓他很不爽,因為他們從未了解過他內心欠缺的愛,甚至和朋友聊天時,無法體會他們所面臨的「生活、經濟困難」,讓他驚覺在同儕之間,價值觀和別人不同,才會讓他變成「巨嬰」。

▲袁喬楚連續35則的公開發文在推特引起熱議,還登上當地媒體。(圖/翻攝自推特/@QiaochuYuan)

更誇張的是,他在文中提到「父親因為他延遲了退休時間,讓他感到壓力」,甚至還透露,自己在發文期間「有嗑藥」。因為不用工作也不需謀生,因此感到非常「內疚」。

貼文曝光後,不少網友怒轟「你需要看醫生了吧」、「有錢人的煩惱?」、「我不明白你對父母有什麼怨恨,他們非常愛你才會延後推休」、「你的問題是,你父母保護你太多了」、「你得到這麼多有什麼表示嗎?你所花費的是你不曾努力的東西」。

a few days ago i took a medium dose of acid and wrote for several hours straight and admitted some things to myself, mostly about money



let's start here: last august my mom gave me $100,000 for my birthday. i resented her for this and also suppressed the resentment