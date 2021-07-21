麻省理工男3年沒工作！父母送800萬養他...竟怨爸媽：把我養成巨嬰

▲對於父母「無止境的愛」，麻省理工男滿腔怨恨。（圖／翻攝自推特／@QiaochuYuan）

實習記者高琳景／綜合報導

美國華裔男子袁喬楚（Qiaochu Yuan，音譯），近日在推特連發30多則貼文來抱怨父母，指責他們在他沒有工作的3年裡，只給他大量的錢財並非情感上的照顧，對於父母這種「無止境的溺愛」，袁男滿心怨恨，甚至自嘲自己是被父母養大的「巨嬰」。

根據《太陽報》報導，袁喬楚在推特上以「巨嬰」（Magnificent Adult Baby）為名發文，表示畢業於麻省理工學院的他，已有3年的時間沒有工作。他表示，「3年沒工作卻也沒有餓死在街頭，而且還活得好好的，就是因為父母會不斷給錢，只因他們愛你。」他也坦言，大學4年的所有花費，都是他父母給的，就算在這沒有工作的這段期間，還給了他18萬美金（約新台幣500多萬）當生活費，甚至在去年8月生日時，直接給他10萬美金（約新台幣280萬）當禮物。

袁喬楚在貼文中抱怨，父母不斷匯錢給他的行為讓他很不爽，因為他們從未了解過他內心欠缺的愛，甚至和朋友聊天時，無法體會他們所面臨的「生活、經濟困難」，讓他驚覺在同儕之間，價值觀和別人不同，才會讓他變成「巨嬰」。

▲袁喬楚連續35則的公開發文在推特引起熱議，還登上當地媒體。（圖／翻攝自推特／@QiaochuYuan）

更誇張的是，他在文中提到「父親因為他延遲了退休時間，讓他感到壓力」，甚至還透露，自己在發文期間「有嗑藥」。因為不用工作也不需謀生，因此感到非常「內疚」。

貼文曝光後，不少網友怒轟「你需要看醫生了吧」、「有錢人的煩惱？」、「我不明白你對父母有什麼怨恨，他們非常愛你才會延後推休」、「你的問題是，你父母保護你太多了」、「你得到這麼多有什麼表示嗎？你所花費的是你不曾努力的東西」。