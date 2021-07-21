尷尬！ 4種「聊天大忌」讓12星座一秒嚇跑

▲12星座聊天不能觸碰的禁忌 。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導



男女之間如果一開始在聊天的時候，就有特別多的共同話題，也非常契合，關係就有可能進步一發展，但有些人，就是不擅長聊天，甚至話題常常觸碰對方的底線，導致關係陷入尷尬狀態，《星座好朋友》網站分析12星座，很可能因為犯了以下禁忌，無法順利脫單。

逼問各種侵略性問題

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

千萬不要對這些星座咄咄逼人，他們天生防備心比較重，很在乎自己的隱私，很多話他們刻意略過，不想多談，如果你總是問一些太過侵略性的話題，他們會覺得跟你相處備感壓力，這樣緊迫盯人的方式誰都不會喜歡。

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發意義不明的自拍照

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

對這些星座來說收到奇怪的自拍照，不會因此對你的感覺更加分，這樣的舉動只會讓他們覺得摸不著頭緒，搞不懂你到底在想什麼，尤其是只是你單戀的情況下，更是不知不覺會對他們造成困擾，可能還會被當成是騷擾訊息。

擅自幫對方亂取綽號

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

這些星座雖然很熱衷幫喜歡的人取綽號，但這不代表他們就喜歡被別人取綽號，對他們來說「取綽號」是一種親密的行為，明明八字都還沒一撇根本沒交往，你就學別的情侶叫「北鼻、小公主」的暱稱，這只會讓他們覺得你很可怕，甚至覺得你很有問題。