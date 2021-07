3年無業還爽拿500萬　華裔男發文怨父母給太多壓力大

▲一名華裔男在推特上抱怨父母給太多錢。(圖/取自免費圖庫Pexels)

實習記者巫彥臻/綜合報導

近日外國有一名華裔男子在推特上發文,引起大量網友留言批評和諷刺。他怨恨自己已無業3年,父母仍持續給予大量金錢支持,很輕易地拿到近18萬美元(約新台幣500萬元),爸爸甚至為了兒子而延遲退休時間,讓他感到壓力和內疚。

據《每日郵報》報導,華裔男子袁喬朱(Qiaochu Yuan)15日在推特發表35則推文,講述自己已是3年的無業遊民,現在住在Airbnb,並藉由嗑藥來剖析自我,努力嘗試找出問題。他也承認目前的經濟狀況,有來自父母的18萬美元,還有去年生日媽媽無條件轉10萬美金(約新台幣280萬元)給他,讓他感到氣憤又有壓力,並意識到應該要弄清楚金錢和事業的關係。

袁喬朱也指出,在大學時,他不懂朋友為何要抱怨經濟問題,完全無法理解朋友的處境,在這種場合下常常讓他覺得很「尷尬」。他還表示:「父母在物質上無條件供給,卻忽略了情感層面的照顧,雖然我也漸漸明白,金錢支持對他們來說是一種關懷。」

袁喬朱也從來沒做過家事,父親還為了讓他受良好教育、過上優渥生活延遲退休時間,勤奮的工作只為栽培兒子,他在很多方面上確實受到難以置信的庇護。近日發文表示,覺得自己被「寵壞了」,深感內疚,也覺得這樣的方式並非有利。

文一發出批評聲浪湧入,有網友表示:「他必須工作近十年,才能賺到10萬美金」、「父母為了栽培我,甚至有一餐沒一餐的」,也有人描述自己的悲慘經歷:「母親會拿自己高中打工的錢去買毒品」、「世界上有千萬人為了不流落街頭而努力工作」,還有網友提醒袁喬朱不應嗑藥、在推特發文,應該要找心理醫師尋求協助。

a few days ago i took a medium dose of acid and wrote for several hours straight and admitted some things to myself, mostly about money



let's start here: last august my mom gave me $100,000 for my birthday. i resented her for this and also suppressed the resentment