3年無業還爽拿500萬　華裔男發文怨父母給太多壓力大

▲一名華裔男在推特上抱怨父母給太多錢。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／綜合報導

近日外國有一名華裔男子在推特上發文，引起大量網友留言批評和諷刺。他怨恨自己已無業3年，父母仍持續給予大量金錢支持，很輕易地拿到近18萬美元（約新台幣500萬元），爸爸甚至為了兒子而延遲退休時間，讓他感到壓力和內疚。

據《每日郵報》報導，華裔男子袁喬朱（Qiaochu Yuan）15日在推特發表35則推文，講述自己已是3年的無業遊民，現在住在Airbnb，並藉由嗑藥來剖析自我，努力嘗試找出問題。他也承認目前的經濟狀況，有來自父母的18萬美元，還有去年生日媽媽無條件轉10萬美金（約新台幣280萬元）給他，讓他感到氣憤又有壓力，並意識到應該要弄清楚金錢和事業的關係。

袁喬朱也指出，在大學時，他不懂朋友為何要抱怨經濟問題，完全無法理解朋友的處境，在這種場合下常常讓他覺得很「尷尬」。他還表示：「父母在物質上無條件供給，卻忽略了情感層面的照顧，雖然我也漸漸明白，金錢支持對他們來說是一種關懷。」

袁喬朱也從來沒做過家事，父親還為了讓他受良好教育、過上優渥生活延遲退休時間，勤奮的工作只為栽培兒子，他在很多方面上確實受到難以置信的庇護。近日發文表示，覺得自己被「寵壞了」，深感內疚，也覺得這樣的方式並非有利。

文一發出批評聲浪湧入，有網友表示：「他必須工作近十年，才能賺到10萬美金」、「父母為了栽培我，甚至有一餐沒一餐的」，也有人描述自己的悲慘經歷：「母親會拿自己高中打工的錢去買毒品」、「世界上有千萬人為了不流落街頭而努力工作」，還有網友提醒袁喬朱不應嗑藥、在推特發文，應該要找心理醫師尋求協助。