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快訊／蘇貞昌預告4大產業規劃振興：給受衝擊產業、個人多點幫忙

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）

記者陶本和／台北報導

台灣近期本土確診數字下降，不少民眾期待7月26日可以順利降級解封。由於全國實施三級警戒嚴重衝擊餐飲業，隨著防疫規定漸漸鬆綁，行政院擬再次發放振興券。對此，行政院長蘇貞昌19日受訪時表示，在思考如何讓餐飲、零售、旅宿、展演藝文活動等，希望可以幫忙，給受衝擊產業、個人多一點幫忙。

隨著本土確診數字下降，18日國內共新增15例本土病例、4人死亡，單日新增個案重返二位數，也讓許多民眾十分期待7月26日三級警戒可以順利降級解封。

在相關規劃方面，中央也研擬未來在振興階段時，再次透過振興券來協助相關產業，據媒體指稱，政院已經請國發會主責，協助盤點各部會，包括交通、文化、農委會與經濟部等，預計近期會進行相關會議。

對此，蘇貞昌上午受訪時表示，去年發行「三倍券」非常成功，人民參與程度達到99％以上，帶來1000億元的效益，疫情衝擊內需市場最受激盪，政府想怎樣如何讓餐飲、零售、旅宿，甚至展演藝文活動等，都希望可以來幫忙。

不過，在推出時間方面，蘇貞昌說，目前疫情還在警戒中，還不能鼓勵民眾消費，所以政府希望給受衝擊產業個人多一點幫忙，時間到了自然會提出。

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