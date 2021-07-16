韓男接種嬌生「精神錯亂」！從3樓墜樓亡　家屬淚控：攏是疫苗害的

▲南韓一名30多歲男子接種嬌生疫苗後，竟傳出精神錯亂而墜樓死亡。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

嬌生疫苗又傳死亡事故！南韓一名30多歲男性6月14日在首爾某醫院接種嬌生疫苗，沒想到7月前往忠清北道清州市某綜合醫院就診後，卻從醫院3樓停車場墜樓身亡。死者父母淚訴，兒子自從接種嬌生疫苗回家後，出現呼吸困難、發燒、精神錯亂等症狀，懷疑是疫苗所造成的副作用。

根據《韓聯社》報導，該名30多歲的男子任職於京畿道某公共機關，在接種完嬌生疫苗後，於7月3日前往總部所位於的忠清北道清州，豈料卻出現精神錯亂等症狀，因此才與家屬前往清州某醫院接受診療。

男子的父親表示，「兒子返家後突然開始胡言亂語，還出現呼吸困難、痙攣、發燒、昏迷等症狀，甚至還引起精神錯亂，健康狀況上出現嚴重問題，因此我們才選擇前往醫院就診，沒想到卻發生這種事！」

死者父親認為，兒子生前身體健康，會突然出現精神錯亂等症狀，懷疑極有可能是疫苗的副作用所引起，呼籲當局應好好進行調查、釐清確切死因。

清州該間綜合醫院在男子的診斷書上表示，「從3天前突然失神昏迷後，認知能力出現變化，可能是接種嬌生疫苗後所產生的，詳細原因還有待鑑識。」

衛生當局關係人士對此表示，死者已於8日進行驗屍，目前正進行疫苗因果性調查，結果須等候約1個月才會出爐。

居家工作也要方香療癒！Jo Malone居家香氛蠟燭特價2099元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast