買「199防疫福袋」！他開箱文僅「三行字」...照片曝網笑：向您致敬

▲網友開箱熊貓超市的福袋，看到內容物覺得相當失望。（圖／翻攝自PTT）

實習記者高琳景／綜合報導

不少超商及賣場都曾推出「超值福袋」，讓民眾能順勢「撿便宜」，但有時還是會踩到雷。外送平台Foodpanda在疫情期間推出199元「居家防疫福袋」，不過有網友在開箱後相當失望，覺得內容「騙很大」。照片曝光後，不少網友認為看起來就像是在清庫存，直呼「真的好雷…」

一名網友在PTT以「熊貓超市 防疫福袋」為題發文，表示自己買了熊貓推出的「199居家防疫福袋」，由於商品介紹中提到「市價接近500元」因此才下單購買。沒想到開箱文只有三行字，透露內容物騙很大，讓他氣得直呼「買完很後悔、想退貨」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友點名，福袋內的刮刮卡真的超廢。（圖／翻攝自PTT）

從照片中可見，防疫福袋中附有衛生紙、科學麵、2瓶飲料、口香糖和一張刮刮卡等商品，讓不少網友質疑「這樣市價真的有接近500元？」其中，網友看見刮刮卡後，紛紛笑回「購物金最好笑，送給下單的人首購序號，笑死」、「刮刮卡都限新用戶用，超廢」。

貼文曝光後，網友們直呼「感謝排雷」、「不是…這些東西跟防疫甚麼關係」、「只能給個慘字」、「向您致敬」、「別相信福袋這種鬼東西，何況是打防疫名號」、「這是出清專用吧」、「至少也放個口罩、酒精什麼的吧」、「感謝勇者分享」、「台灣福袋，買到只會生氣」。

但也有網友認為，「這樣絕對超過199阿」、「單純199還可以啦，但加接近500不對欸」、「199還可以啦，對愛吃口香糖的人來說」、「還好吧，有精華液也有大包面紙」、「貴在白蘭氏吧」。

▲商品介紹中提到「市價接近500元」，才讓原Po很後悔、想退貨。（圖／翻攝自PTT）