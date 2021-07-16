買BNT險破局！知情人士證實「不貼復必泰」晚到貨　1原因打臉阿中

▲日本贈97萬劑AZ疫苗抵台。（圖／攝影中心攝）



記者崔子柔／綜合報導

日前陳時中駁斥換標籤讓BNT拖延4周到貨的說法，被一位知情人士戳破真相。這位人士指出，因為BNT疫苗標籤必須要能抗低溫，所以必須要重新製作，光另外製作、黏貼就需要三週的時間。

資深媒體人趙少康先前在臉書開轟「鴻海與台積電好不容易買到BNT疫苗，又在意識形態作祟下，要為台灣量身趕製『沒有復必泰』標籤的包裝，拖延4個星期才能到貨」，指揮官陳時中則說「任何標籤不會影響疫苗製造進貨」，根據《聯合報》報導，有知情人士指出，陳時中的說法與事實不符，台灣透過上海復星代理買到疫苗，但要運到台灣的標籤，不能用BNT、輝瑞，還要求不能用復必泰。

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知情人士表示，如果要為了台灣打造「專屬標籤」，等同要重新設計生產，BNT疫苗的標籤必須要能抗零下70度，ＢＮＴ開出來的期程，是另外製作、黏貼標籤需要三周，生產時間約六到八周，之後還要靜置四到六周，加總就是十三至十七周，最樂觀估計，第一批交貨時間是九月底左右。

知情人士也說，在談判進入最後一週時，「台灣地區」的稱謂讓雙方一度破局，但相關內容是上海復星將在上海證交所發布的重大公告，根本不可能有更改空間，所以後來台積電、鴻海高層都提醒府院高層，再堅持下去可能會導致談判破局。