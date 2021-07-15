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想和蛇「嘴對嘴」親親！菲律賓蛇人舌頭被狠咬　痛苦慘叫倒地斷氣

▲▼ 眼鏡蛇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲菲律賓62歲男子阿爾瓦雷斯自稱對蛇的毒液免疫，擁有「蛇人」（Snake Man）的稱號。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓62歲男子阿爾瓦雷斯（Bernardo Alvarez）自稱對蛇的毒液免疫，9日在眾人面前抓住一條眼鏡蛇，甚至想和這條蛇嘴對嘴親吻。豈料這條蛇就在此刻發動攻擊，狠咬阿爾瓦雷斯的舌頭，而他則是當場發出痛苦慘叫倒地，不久後就過世。

綜合太陽報等外媒報導，事發於菲律賓呂宋島班詩蘭省城市曼加爾丹（Mangaldan），阿爾瓦雷斯9日這天在眾人面前，抓住北菲律賓眼鏡蛇（Northern Philippine Cobra），現場歡呼聲連連。

面對粉絲們的超嗨情緒，他試著在大家面前嘗試表演人蛇嘴對嘴親吻，把蛇的頭部一端緩緩靠近自己的臉龐。沒想到下一秒，這隻蛇直接朝他發動攻擊，狠咬他的舌頭，而他則是隨即把蛇扔在一旁地上，發出痛苦慘叫倒地，不久後過世。

醫護人員儘管趕抵現場進行搶救，但阿爾瓦雷斯並沒有任何反應，且身體早已因為毒液的關係變得僵硬，失去脈搏，搶救無效過世。阿爾瓦雷斯家人奧卡（Teresa Oca）受訪時表示，阿爾瓦雷斯的後事已經安排好，將於本周下葬。

當地衛生官員表示，此種毒蛇的毒液會導致癱瘓，就像是阿爾瓦雷斯的狀況一樣，而這種癱瘓可能會讓受害者呼吸停止，最終造成心臟跳動停止。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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