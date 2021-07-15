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5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲振興券三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者賴于榛台北14日電

台南市議員謝龍介要台南市長黃偉哲向中央提案發放5000元消費券，行政院今天表示，推出振興的時機需視疫情狀況及疫苗施打覆蓋率等因素而定，現階段以防疫紓困優先，談振興還太早。

台南市議會今天進行議會市政總質詢，謝龍介質詢時提議，盼國、民兩黨共同提案建議行政院發放新台幣5000元消費券，市長黃偉哲會中除表達認同，也同意向民進黨立法院黨團提出建議。

行政院發言人羅秉成晚間對中央社記者表示，台灣現在仍在疫情三級警戒期間，這階段防疫為先、紓困為重，振興措施如去年推出的振興三倍券是為刺激消費、振興民生經濟，現階段談振興還太早。

羅秉成說，振興券等措施是在疫情穩定時，鼓勵民眾出遊、出門消費，產生真正帶動市場經濟循環的效果，但目前各地對相關外出措施仍是趨嚴，尚非能好好評估的階段。

他表示，防疫、紓困這兩個階段要有一定效果出來，接續的振興才能達到政策目標跟效果，因此目前自然就是疫情判斷最重要，未來若要推動振興措施，合理的考量點包括疫苗施打的覆蓋率要有相當程度，疫情警戒也須降級等等。

目前紓困振興特別預算尚有約1605億元額度，未來如何分配振興經費的比例，羅秉成表示，因為疫苗確定還會再採購，紓困面若既有措施不足，也仍有追加的可能，因此振興會投入多少預算，仍要觀察，現在討論都是言之過早。

 
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