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病毒能停留在空中逾20分鐘！NHK研究員：利用風扇增加室內對流

▲▼歌林kolin,電風扇,DC節能風扇,空氣對流。（圖／歌林提供）

▲夏日炎炎宅在家總是滿身汗？冷氣搭配風扇，吹得涼爽又省電守荷包。（圖／歌林提供）

消費中心／綜合報導

夏日炎炎，冷氣當然不能少吹，但是風扇也不可或缺！我們都知道冷氣搭配風扇不僅涼得更快，也會更加節能省電，居家環境保持室內空氣流動暢通的重要性比你想像的來得高，日本NHK就因應疫情做了一系列關於病毒傳播途徑的報導，其中發現人與人之間交談、打噴嚏等都會噴出大量「微飛沫」，微飛沫除了能攜帶為數眾多的病毒外，更會停留在密閉空間內長達20分鐘，而這也表示在不通風的室內空間裡，會增加被病毒感染的機率，研究人員也建議，增加空氣流通是有效的防範方法。

夏季想提高居家舒適程度有兩個重點，重點一：單獨使用電風扇增加空氣對流、換氣。根據NHK研究員指出，增加空氣對流是相當有效的防範病毒感染方式，因此如外出後進門可先單獨開啟電風扇，讓室內換氣完成；重點二：搭配冷氣。由於開冷氣的時候冷空氣會下沉，因此若想讓室內降溫速度加快，可多利用電風扇輔助、增加空氣對流，讓冷空氣均勻分布、循環降溫。

至於要如何才能防範微飛沫造成的感染？NHK研究人員表示應打開窗戶、增加空氣流通，因為微飛沫粒子小且輕的特性，很容易能隨著空氣流動被帶走，研究員更進一步指出，讓室內有兩個通風口，或是加上電風扇，都能增加空氣對流、更快速達到換氣效果。

▲▼ 病毒能停留在空中逾20分鐘！NHK研究員：利用風扇增加室內對流 。（圖／歌林提供）

▲以冷氣搭配風扇，加速冷房。（圖／歌林提供）

歌林變頻03系列冷暖空調，不僅擁有清淨功能，並主打能防鏽、防沼氣，同時更符合CSPF一級能效、符合節能省電標準，採用inverter智能變頻模式，讓冷氣開啟時能快速冷房，並優化能源使用功率，避免溫度變化消耗過多能源，對於台灣氣候濕熱常有霉味的困擾，歌林變頻03系列冷暖空調採用乾燥技術，吹乾機體內殘留水份亦能有效降低黴菌孳生機率和異味，加上另外選購的銀離子濾網，讓居家環境更安心。

除此之外，該機型在室內外機側面上以特殊防鏽塗裝，防止沼氣透過排水管回到機體內侵蝕銅管，造成銅管破裂，導致冷媒流失、機器受損，而散熱鰭片上還增加「藍波防鏽塗層」，強調能抵禦酸雨、氧化的侵蝕，延長機器壽命。

▲▼歌林,電風扇,DC節能風扇,空氣對流。（圖／翻攝自PEXELS、歌林官網）

▲歌林Kolin14吋微電腦智慧遙控擺頭DC節能風扇。（圖／翻攝自歌林官網）

歌林DC節能風扇有DC節能省電與微電腦智慧控制，擁有7個扇葉、提供舒適細膩的大風量，3D循環立體送風，讓室內空氣全方位循環，不怕吹到心寒犯頭風，搭配冷氣更可提升冷房效果，選對電風扇才知道，不是冷氣吹不冷，是你沒有用對電風扇。

▲▼歌林,電風扇,DC節能風扇,空氣對流。（圖／翻攝自PEXELS、歌林官網）

▲可調整風速逐漸降低的睡眠模式，讓你一夜好眠。（圖／翻攝自PEXELS）

歌林DC節能風扇有3種送風模式，可以無線操控且人性化定時達7.5小時，不再睡覺睡到一半滿身汗熱醒。

炎熱的夏天不出門也能在家裡享受涼爽舒適的大自然體感，只要握著遙控器，想要多懶就可以多懶、能夠躺著絕對不要坐起來，夏天剛開始，冷氣搭配歌林DC節能風扇，是你今夏的超強神隊友。

現在就許自己一個涼爽的夏日

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節能風扇►https://kolin.com.tw/product/sa_cate/433

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